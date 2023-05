Bentley Mulsanne Le Mans Edition độc nhất Việt Nam rao bán 11 tỷ đồng

Dòng xe Bentley Mulsanne siêu sang đã chính thức bị khai tử vào năm 2020, sau 1 thập kỷ có mặt trên thị trường, đây cũng chính là đối thủ của Rolls-Royce Ghost. Dòng xe này được đặt tên theo đường đua Mulsanne Straight of the Le Mans, nơi Bentley đã mang nhiều chiếc xe đua của mình đến đây để chinh phục nhiều cột mốc lịch sử. Mulsanne được sinh ra để thay thế cho Arnage, và cũng là chiếc xe đầu tiên được thiết kế độc lập bởi Bentley Motors kể từ mẫu xe 8 lít của WO Bentley vào năm 1930. Những sự hấp dẫn của Bentley Mulsanne không chỉ nằm ở thiết kế, trang bị đẳng cấp ở nội thất mà còn có hệ truyền động V8, dung tích 6.75 lít huyền thoại, cũng đã bị khai tử cùng với Bentley Mulsanne. Trước khi hãng xe siêu sang Anh quốc công bố chính thức không sản xuất Bentley Mulsanne, các đại gia Việt đã sở hữu đâu đó trên 65 xe với nhiều phiên bản khác nhau, nhưng có lẽ ít người biết đến sự hiện diện của Bentley Mulsanne Le Mans Edition đặc biệt, mẫu xe siêu sang chỉ được hãng xe Anh quốc sản xuất ra đúng 48 chiếc trên toàn thế giới và đã có một chiếc xuất hiện tại Việt Nam. Chiếc Bentley Mulsanne bản giới hạn 48 chiếc trên toàn thế giới vừa được một showroom xe cũ đăng bán. Đây là chiếc Bentley Mulsanne Le Mans Edition độc nhất tại Việt Nam được sản xuất năm 2013. Bentley Mulsanne Le Mans Edition chỉ dành cho thị trường Bắc Mỹ, nhưng sức hút của nó quá lớn khiến 1 số chủ xe cũng như đại lý cho nó xuất ngoại. Và chiếc mang số thứ tự 22/48 đã về Việt Nam khá kín tiếng. Bentley Mulsanne Le Mans Edition là 1 phiên bản giới hạn và có vẻ như Bentley chỉ muốn tập trung thay đổi ở nội thất, vì thế, ngoại thất xe có rất ít dấu hiệu nhận biết so với xe tiêu chuẩn. Nhưng sau khi so sánh cẩn thận, chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn 1 vài điểm khác. Đầu tiên là việc Bentley Mulsanne Le Mans Edition sở hữu bộ mâm 5 chấu, thiết kế cắt theo hình kim cương, được hoàn thiện với màu tối. Nhưng khác biệt nhất xin mời bạn sang phần đuôi xe, nơi Bentley Mulsanne Le Mans Edition thể hiện rất rõ chất riêng của mình. Tất cả các xe Bentley Mulsanne được sản xuất đều có ống xả oval, đây cũng là đặc điểm chính, để nhận diện so với Bentley Mulsanne Le Mans Edition, lý do là bản giới hạn có ống xả kép, hình răng cưa, rất cá tính và khác biệt, đó cũng là cảm hứng cho ống xả trên các xe Bentley Flying Spur bản V8 sau này. Như vậy, muốn phân biệt Bentley Mulsanne Le Mans Edition với bản tiêu chuẩn, Speed hay 1 số bản khác, chỉ cần nhìn vào đúng ống xả của xe. Những thay đổi đáng chú ý nhất của Bentley Mulsanne Le Mans Edition nằm trong khoang lái, chúng ta sẽ thấy ngay chi tiết nhận biết đầu tiên khi mở bất kỳ cánh cửa nào, lúc này, dòng chữ Le Mans Edition được thắp sáng trên bậc cửa của các cửa sẽ cho bạn biết đây là 1 trong 48 chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne Le Mans Edition được sản xuất toàn cầu. Tiếp đến, chỉ cần nhìn vào ghế ngồi sẽ thấy xe có các đường chỉ câu tương phản trên các khu vực chần kim cương của ghế, theo đó, là dòng chữ Le Mans Edition lại tiếp tục xuất hiện trong khoang lái, lần này có thêm hình ảnh 1 chiếc xe đua, tất cả đều được khâu chỉ màu trắng, trên tựa đầu ghế ngồi. Tất cả 48 chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne Le Mans Edition đều sẽ được trang bị mặt đồng hồ đúng phiên bản đường đua Le Mans, bảng đồng hồ đo phụ, và cuối cùng muốn biết xe số thứ tự bao nhiêu trong tổng số 48 chiếc Bentley Mulsanne Le Mans Edition sản xuất toàn cầu, xin mời bạn nhìn xuống bảng điều khiển trung tâm, khu vực cần số sẽ có 1 chỗ được ốp gỗ veneer, có số thứ tự rõ ràng. Trường hợp chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne Le Mans Edition độc nhất Việt Nam có số 22/48, con số 22 rất đẹp, nó mang ý nghĩa mãi mãi, là số cặp đẹp nhất tính từ 1 đến 48. Xe có ghế ngồi màu tối, thuộc bản 5 chỗ nhưng ghế giữa của hàng ghế phía sau phù hợp hơn cho trẻ em ngồi, vì nó sẽ thoải mái so với người lớn, nếu chỉ có 2 người ngồi, bạn có thể hạ bậc tỳ tay xuống. Xe cũ thường mất giá theo năm tháng nhưng với những chiếc xe giới hạn của Ferrari, Lamborghini hay Bentley, dường như càng để lâu, giá trị càng tăng. Chẳng hạn chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne Le Mans Edition chỉ có 1 chiếc tại Việt Nam, tại thời điểm chúng tôi viết bài, xe đang được chào bán hơn 11 tỷ đồng, tức tăng 1 tỷ đồng so với năm ngoái chỉ hơn 10 tỷ đồng. Còn hiện tại, các dòng xe Bentley Mulsanne đang được giao dịch trên 8 tỷ đến 12 tỷ đồng. Bentley Mulsanne là 1 trường hợp ngoại lệ về động cơ chỉ V8 nhưng dung tích lên đến 6,75 lít, chịu mức thuế cao nhất tại Việt Nam, các xe Bentley sau này sử dụng trái tim V8 chỉ có dung tích 4.0 lít, điều này đã khiến hãng đã khai tử luôn động cơ huyền thoại này khi tuyên bố không sản xuất Bentley Mulsanne. Vì thế, ai mua Bentley Mulsanne Le Mans Edition không chỉ sở hữu chiếc xe độc nhất Việt Nam, hàng hiếm trên thế giới mà còn được trải nghiệm động cơ thú vị vẫn sử dụng động cơ V8, dung tích 6,75 lít, tăng áp kép, sản sinh ra công suất tối đa 505 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 1.020 Nm. Động cơ kết hợp với đó là hộp số tự động 8 cấp của ZF, nhờ đó mà chiếc xe siêu sang phiên bản giới hạn như Bentley Mulsanne Le Mans Edition dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 5,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa khoảng 296 km/h. Video: Bentley Mulsanne Le Mans Edition tại Việt Nam.

