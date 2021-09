Bentley Mulsanne gần 50 tỷ của bà Phương Hằng có gì mà nổi tiếng?

Thông tin về nữ doanh nhân - bà Nguyễn Phương Hằng trong những tháng qua luôn gây "sốt" trên mạng xã hội với những buổi live stream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trong số này, có không ít lần vợ của ông Huỳnh Uy Dũng chia sẻ về bộ sưu tập xe nổi tiếng của mình. Một số người yêu xe chắc chắn không còn quá xa lạ với hình ảnh chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom đầu tiên mang biển số của tỉnh Bình Dương thuộc sở hữu của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Sau này, ông Dũng "Lò-vôi" cùng vợ đã sở hữu không ít chiếc xe siêu sang của hãng Rolls-Royce nhưng nổi bật nhất vẫn là câu chuyện xoay quanh về chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne của bà Phương Hằng. Câu chuyện 50 tỷ đồng liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ ở các tin tức trên mạng xã hội mà còn đến từ chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne thế hệ cuối cùng trước khi dòng xe này bị khai tử hiện đang có mặt trong garage của vợ chồng tỷ phú này. Cụ thể, vào sinh nhật của nữ doanh nhân Phương Hằng vào năm 2019, ông Huỳnh Uy Dũng đã bỏ ra số tiền gần 50 tỷ đồng (chưa tính giá lăn bánh) để mua chiếc xe siêu sang Anh quốc - Bentley Mulsanne tặng vợ. Ở thời điểm đó, chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne gần 50 tỷ đồng có giá trị khá lớn và rất ít người chịu chơi phiên bản này, tuy nhiên, khi được hỏi về món quà đắt tiền tặng cho bà xã, doanh nhân này cho biết đây không là gì cả so với những gì mà vợ mang đến cho mình. Chiếc Bentley Mulsanne của bà Nguyễn Phương Hằng được chồng tặng có màu sơn vàng cát rất đặc trưng của phiên bản cuối cùng, xe còn được trang bị nhiều chi tiết thêm đen và 1 số nguồn tin cho rằng đây là phiên bản đặc biệt chứ không đơn giản là Bentley Mulsanne trục cơ sở dài. Điểm khác biệt của chiếc Bentley Mulsanne hàng hiếm này so với những chiếc từng có mặt tại Việt Nam trước đó là lưới tản nhiệt màu tối, bộ mâm độ tối màu càng làm tôn lên màu sơn ngoại thất đặc biệt của xe. Nằm hai bên lưới tản nhiệt vẫn là cụm đèn pha hình tròn quen thuộc của Bentley. Tuy nhiên, 2 đèn to và nhỏ đã được đặt ở vị trí ngang bằng nhau và tất cả đều là bóng LED. Bên trong của Bentley Mulsanne siêu sang đắt tiền này là không gian nội thất đậm chất cổ điển. Theo Bentley, hãng đã phải dùng đến da của 17 con bò để bọc toàn bộ nội thất cho những chiếc Mulsanne EWB. Sẽ rất khó để tìm thấy những chi tiết bằng nhựa bên trong mẫu xe siêu sang này. Xe được trang bị hệ thống giải trí bao gồm; màn hình cảm ứng 8 inch nằm chính giữa, ổ cứng SSD 60 GB và dàn loa 2.200 Watts với 18 loa quanh xe. Hành khách phía sau có thể lấy 2 chiếc máy tính bảng 10,2 inch dùng hệ điều hành Android ở lưng ghế để giải trí. Giữa 2 ghế ngồi ở hàng ghế sau là tủ lạnh với 3 chiếc ly pha lê do David Redmond thiết kế nhằm phục vụ những người muốn tận hưởng cảm giác ông chủ. Bentley Mulsanne sử dụng động cơ V8, Biturbo, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 505 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.020 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp do ZF, nhờ đó, chiếc xe siêu sang này dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 5,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305 km/h. Dòng xe siêu sang Bentley Mulsanne hiện tại đã bị khai tử và phiên bản thấp hơn là Bentley Flying Spur W12 đang chịu trách nhiệm kéo khách hàng cho Bentley Mulsanne trước khi 1 mẫu xe mới ra đời để đảm nhận việc phục vụ giới siêu giàu nhằm cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost. Video: Xe siêu sang Bentley Mulsanne EWB 2018 tại Việt Nam.

