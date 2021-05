Bentley Mulsanne gần 50 tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng có gì "hot"?

Chiếc xe siêu sang Bentley của Nguyễn Phương Hằng được ông Huỳnh Uy Dũng tặng là phiên bản Mulsanne EWB thế hệ mới. Xe sở hữu màu sơn vàng DayGlo rất nổi tiếng trên các dòng xe sang của Bentley. Tuy nhiên, màu sơn này khi được khoác lên chiếc Mulsanne thế hệ mới này lại được hãng xe siêu sang Anh quốc gọi bằng cái tên Julep. Được biết, để đưa được chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne EWB Julep kịch độc này về nước vào hồi tháng 7/2020 cũng không hề dễ dàng, đại lý tư nhân đã phải đợi tới 6 tháng do dịch Covid-19 hoành hành mới đưa được chiếc xe về Việt Nam. Tuy nhiên đây là một đơn đặt hàng trước nên cũng sớm được bàn giao cho chủ nhân. Màu Julep độc đáo này vốn được xem là "khó dùng" đối với xe hơi, nhưng khi nó được khoác lên chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne thì mọi thứ trở nên hoàn toàn khác. Chính màu sắc này đã tạo nên sự độc đáo và mới lạ cho Bentley Mulsanne EWB hàng hiếm của vợ chồng đại gia Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng. Điểm khác biệt của chiếc Mulsanne EWB Julep hàng hiếm này so với những chiếc về trước đó tại Việt Nam đó là lưới tản nhiệt màu tối, bộ mâm độ tối màu càng làm tôn lên màu sơn ngoại thất đặc biệt của xe. Nằm hai bên lưới tản nhiệt vẫn là cụm đèn pha hình tròn quen thuộc của Bentley. Tuy nhiên, 2 đèn to và nhỏ đã được đặt ở vị trí ngang bằng nhau. Ngoài ra, tất cả đèn chiếu sáng trên mẫu xe siêu sang này đều được ứng dụng công nghệ LED với tính năng chiếu sáng thích ứng. Ở phía sau, cụm ống xả kép hình oval quen thuộc và cặp đèn hậu có hình chữ B tinh tế là những chi tiết thường thấy trên những mẫu xe siêu sang Bentley thế hệ mới ngày nay. Bên trong của Bentley Mulsanne EWB này là không gian nội thất đậm chất cổ điển. Theo Bentley, hãng đã phải dùng đến da của 17 con bò để bọc toàn bộ nội thất cho những chiếc Mulsanne EWB. Sẽ rất khó để tìm thấy những chi tiết bằng nhựa bên trong mẫu xe siêu sang này. Xe được trang bị hệ thống giải trí bao gồm; màn hình cảm ứng 8 inch nằm chính giữa, ổ cứng SSD 60 GB và dàn loa 2.200 Watts với 18 loa quanh xe. Hành khách phía sau có thể lấy 2 chiếc máy tính bảng 10,2 inch dùng hệ điều hành Android ở lưng ghế để giải trí. Giữa 2 ghế ngồi ở hàng ghế sau là tủ lạnh với 3 chiếc ly pha lê do David Redmond thiết kế nhằm phục vụ những người muốn tận hưởng cảm giác ông chủ. Để mang đến cảm giác êm ái cho người ngồi bên trong, hãng xe sang Bentley còn trang bị bộ lốp Dunlop "thửa" riêng Bentley Mulsanne EWB. Với những lỗ chứa bọt biển li ti, bộ lốp sẽ khiến Bentley Mulsanne EWB di chuyển mượt mà trên đường mặc cho trọng lượng lên đến 2,7 tấn. Bentley Mulsanne thế hệ mới vẫn sử dụng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 505 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.020Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF, nhờ đó, chiếc xe siêu sang này dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong vòng 5,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305km/h.Giá xe Bentley Mulsanne EWD thế hệ mới được bán ra tại thị trường nước ngoài xấp xỉ 400.000 USD (khoảng 9,5 tỷ đồng). Khi được nhập khẩu về Việt Nam, giá của chiếc xe siêu sang này lên tới 1,75 triệu USD (42 tỷ đồng). Nếu tính cả chi phí để lăn bánh tại các thành phố lớn thì người chủ sở hữu sẽ tốn khoảng gần 50 tỷ đồng. Video: Giới thiệu xe siêu sang Bentley Mulsanne EWB tại Hà Nội.

