Bentley Mulsanne đặc biệt, chỉ 15 chiếc cho đại gia Trung Quốc

Mới đây, hãng siêu xe Anh Quốc đã trình làng tới công chúng một phiên bản đặc biệt của mẫu xe siêu sang Bentley Mulsanne dành riêng cho các khách hàng Trung Quốc với số lượng xuất xưởng chỉ 15 chiếc trên toàn thế giới. Và như thông lệ, phiên bản đặc biệt này sẽ được chế tạo bởi bộ phận cá nhân hoá của Bentley là Mulliner. Khi so sánh với các phiên bản khác của dòng xe Mulsanne, phiên bản Bentley Mulsanne đặc biệt dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu khá nhiều tinh chỉnh về trang bị và thiết kế nội, ngoại thất. Đầu tiên phải kể tới gói tuỳ chọn 2 màu sơn ngoại thất Đen Black Velvet pha sắc đỏ và Xanh dương Onyx pha gam tối độc đáo. Tiếp tới, ở ngoại thất của Bentley Mulsanne phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc còn gây ấn tượng nhờ trang bị mâm 14 chấu kích thước 21 inch to bản, đây là một trang bị mà phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có. Bên cạnh đó, phần thân xe còn xuất hiện thêm đường line màu vàng chạy xuyên suốt từ đầu tới đuôi xe, đường sơn này được làm hoàn toàn thủ công dưới bàn tay của những người thợ tài ba nhất thuộc Mulliner. Ngoài ra, lưới tản nhiệt thông thường đã được thay thế bằng loại Serenity với hoạt tiết kim cương không thể nhầm lẫn. Bên trong khoang cabin, điều dễ nhận ra để phân biệt phiên bản đặc biệt dành cho thị trường Trung Quốc vẫn là những hoạ tiết logo dập nổi trên táp-lô và ghế ngồi đặc trưng. Chúng tuy nhỏ nhưng lại có giá trị về mặt ý nghĩa từ nhà sản xuất Anh Quốc. Cuối cùng, về trang bị và hệ truyền động, xe sẽ không có bất cứ sự khác biệt nào so với các phiên bản Mulsanne trục cơ sở dài khác. Giá xe sang Bentley Mulsanne đặc biệt chưa được công bố chính thức nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại, 15 chiếc Mulsanne đặc biệt này đã "cháy hàng" bởi độ "khát siêu xe" của giới nhà giàu Trung Quốc. Video: Xe siêu sang Bentley Mulsanne phiên bản kỷ niệm.

