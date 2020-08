Bentley Bentayga Speed 2021 - SUV siêu sang nhanh nhất thế giới

Vào hồi đầu tháng 7 vừa qua, hãng Bentley đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV siêu sang Bentayga. Đến nay, hãng Bentley tiếp tục giới thiệu phiên bản mới của Bentley Bentayga Speed. Ở phiên bản 2021, Bentley Bentayga Speed 2021 mới tiếp tục là mẫu SUV thương mại nhanh nhất thế giới. Bí quyết của mẫu SUV siêu sang này nằm ở khối động cơ W12, tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 626 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Nhờ đó, Bentley Bentayga Speed 2021 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 3,9 giây và đạt vận tốc tối đa 309 km/h. Trên thực tế, những thông số vận hành của Bentley Bentayga Speed 2021 không thay đổi so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Bentley Bentayga Speed 2021 vượt qua Lamborghini Urus vốn sở hữu vận tốc tối đa 305 km/h. Bù lại, Lamborghini Urus lại có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 3,6 giây. Tương tự phiên bản cũ, Bentley Bentayga Speed 2021 cũng được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Ngoài ra, mẫu SUV siêu sang này còn có hệ thống treo khí nén và công nghệ kiểm soát chống lật chỉnh điện Bentley Dynamic Ride. Để tương xứng với sức mạnh động cơ, Bentley Bentayga Speed 2021 có phanh gốm-carbon tùy chọn. Theo hãng Bentley, hệ thống phanh tiên tiến hơn còn nhẹ hơn 20 kg so với đĩa phanh bằng sắt tiêu chuẩn, cung cấp mô-men phanh tối đa 6.000 Nm và chịu được nhiệt độ lên đến 1.000 độ C. Không chỉ mạnh mẽ, Bentley Bentayga Speed 2021 còn được nâng cấp thiết kế tương tự Bentayga 2021. Theo đó, xe được trang bị đèn pha và đèn hậu cải tiến, cản trước, cửa cốp cũng như những tấm ốp thân vỏ bên sườn mới. So với bản thường, Bentley Bentayga Speed 2021 có những đặc điểm nhận dạng như hệ thống đèn chiếu sáng màu tối, thanh ba-bô-lê bên sườn sơn cùng màu thân xe, bộ vành 22 inch riêng, ống xả hình oval, cánh gió mui nổi bật hơn và chắn bùn trước/sau khác biệt. Bước vào bên trong Bentley Bentayga Speed 2021, người lái sẽ thấy không gian khá giống với bản thường. Đây là nơi trú ngụ của hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 10,9 inch lớn hơn trước và bảng đồng hồ kỹ thuật số tiêu chuẩn. Ngoài ra, Bentley Bentayga Speed 2021 còn được bổ sung nhiều chi tiết nội thất bọc Alcantara như vô lăng, trần xe và ghế nhằm tạo sự tương phản với những khu vực bọc da khác. Nếu không thích Alcantara, khách hàng có thể chọn nội thất bọc da toàn bộ cho mẫu SUV siêu sang này. Chưa hết, ghế của xe còn được thêu chữ "Speed" như dấu hiệu nhận biết. Nếu muốn, khách hàng có thể yêu cầu thay chữ "Speed" thành logo Bentley mà không cần chi thêm tiền. Cuối cùng là chỉ khâu màu tương phản và ốp bậc cửa phát sáng dành cho Bentley Bentayga Speed 2021. Tiếp đến là 6 tùy chọn màu nội thất và 8 loại gỗ ốp tùy chọn cho xe. Cuối cùng là gói Black Specification có tác dụng thay toàn bộ những chi tiết mạ crôm trên xe thành màu đen bóng hoặc bọc sợi carbon, bao gồm cả nóc và vành la-zăng. Hiện giá xe Bentley Bentayga Speed 2021 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu Bentley Bentayga Speed 2021 mới.

