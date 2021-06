Bentley Bentayga First Edition gần 20 tỷ, "màu độc" tại Hà Nội

Bentley Bentayga siêu sang được ra mắt lần đầu tại triển lãm Frankfurt Motor Show 2015, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi trở thành chiếc SUV đầu tiên của thương hiệu xe sang Anh Quốc. Tương tự thế hệ trước đó, Bentayga 2021 phiên bản Facelift cho thấy sức hút khá lớn với những khách hàng Việt khi hàng loạt các doanh nghiệp tư nhân và đại lý chính hãng thay phiên nhau đưa về nước với số lượng không nhỏ. Đáng chú ý, Bentley Bentayga First Edition 2021 mới đây đã về Việt Nam theo dạng nhập khẩu tư nhân, sở hữu lớp sơn ngoại thất đầy ấn tượng. Toàn bộ phần thân dưới của mẫu SUV siêu sang được sơn tông màu xám lông chuột có thiên hướng ít nổi bật hơn, trong khi đó phía trên được phủ một lớp sơn màu bạc tạo hiệu ứng tương phản cho phần thân xe. Lột xác khỏi diện mạo có phần khá tròn trịa của Bentayga thế hệ đầu tiên, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sở hữu những đường nét thiết kế có phần cứng cáp, quyền lực và năng động hơn. Ngoại thất của Bentayga Facelift được các kỹ sư tại nhà máy ở Crewe (Anh Quốc) lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế mới từng được Bentley sử dụng trên chiếc Continental GT hay Flying Spur thế hệ mới. Cản trước thu hút với lưới tản nhiệt được mở rộng hơn đáng kể, chi tiết này còn được dựng thẳng đứng hơn để mang lại dáng vẻ hoài cổ cho chiếc SUV hạng sang. Khu vực đèn sương mù phía dưới có tạo hình vuông vức hơn và Bentley bổ sung cho xe cần gạt nước có tới 22 vòi phun. Điểm nổi bật nhất không thể không nhắc đến là cụm đèn chiếu sáng LED Matrix hiện đại với hiệu ứng pha lê đẹp mắt lần đầu được trang bị cho dòng xe Bentayga khi trước đó đã xuất hiện trên Flying Spur và Continental GT. Thân xe khoẻ khoắn, năng động với những đường gân nổi, logo V8 biểu thị cho khối động cơ mà xe sử dụng được đặt ở phía sau hốc bánh trước. Chiếc Bentayga vừa được Millennium Cars đưa về Việt Nam thuộc phiên bản First Edition với một số sự khác biệt ở ngoại thất lẫn nội thất, tiêu biểu nhất chính là logo "First Edition" đặt ở trụ C. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu có đường kính 22 inch được thiết kế tinh xảo, đây là trang bị độc quyền dành cho những khách hàng đặt mua phiên bản First Edition. Khu vực cản sau cũng nhận được một số sự thay đổi, xe được thừa hưởng cụm đèn hậu bắt mắt từ mẫu coupe Bentley Continental GT. Logo và tên của thương hiệu xe sang Anh Quốc được đặt ở vị trí trung tâm. Cụm ống xả cũng được làm mới so với Bentayga V8 thế hệ trước, chụp xả kép được chia làm đôi - một điểm đặc trưng trên các phiên bản V8 của nhà Bentley. Khoang hành lí phía sau được đánh giá có thể tích lớn, tích hợp nút bấm nâng hạ gầm giúp cho việc di chuyển những món đồ nặng lên xe trở nên dễ dàng hơn. Tiến vào bên trong, khoang nội thất của chiếc Bentayga First Edition tại Millennium Cars được phối với 2 tông màu kem và xám, tương đồng với lớp sơn ngoại thất. Cabin trên xe cũng được thay đổi ở rất nhiều chi tiết cũng như cách bố trí, bao gồm: vô-lăng, bảng điều khiển trung tâm và ghế ngồi mới bổ sung thêm hệ thống thông gió ở phía sau với cấu hình 5 năm chỗ ngồi. Hành khách ở khoang sau có thể tận hưởng sự xa xỉ tột độ, tiện nghi vượt bậc và không gian rộng rãi khi chỗ để chân tăng thêm 100 mm tùy theo cấu hình. Ghế ngồi được thêu logo Bentley trên tựa lưng, toàn bộ khoang nội thất đều được bọc da cao cấp, sử dụng chỉ khâu tương phản và được làm thủ công với chất lượng cao nhất. Vô-lăng 3 chấu trên Bentayga được tích hợp lẫy chuyển số và các nút bấm hỗ trợ người lái, cụm đồng hồ cơ phía sau được thay thế bằng đồng hồ điện tử. Một chiếc đồng hồ cơ được đặt gọn gàng ở vị trí chính giữa bảng điều khiển, nút Start/Stop Engine có vai trò như một núm xoay để khách hàng lựa chọn giữa các chế độ lái khác nhau. Khoang lái xa xỉ của Bentayga được tô điểm bởi những tấm ốp nhôm xước chạm khắc hoạ tiết kim cương và gỗ ốp thượng hạng. Hệ thống thông tin giải trí được tích hợp liền mạch vào bảng điều khiển kiểu “đôi cánh” được làm thủ công của Bentley, màn hình hiển thị 10,9 inch với đồ họa tràn viền, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp đến từ thương hiệu Naim với 20 loa công suất 1.780 W, giúp nâng tầm trải nghiệm thư giãn trên xe của khách hàng. Trần xe có cửa sổ trời toàn cảnh. Điểm mới trên Bentayga Facelift nằm ở khả năng kết nối xung quanh xe đã được cải thiện đáng kể với cổng dữ liệu USB-C và sạc điện thoại không dây tiêu chuẩn. Trục bánh sau của Bentayga 2021 tăng thêm 20 mm, giúp xe vận hành ổn định hơn. Bên cạnh đó, công nghệ Bentley Dynamic Ride cũng giúp nâng cao cảm giác lái, đây là công nghệ kiểm soát dao động chủ động được điều khiển qua hệ thống điện 48 V độc quyền. Bentley Dynamic Ride kiểm soát các lực hướng ngang khi vào cua, đảm bảo lốp xe tiếp xúc tối đa với mặt đường, mang lại sự ổn định và tính an toàn cho người ngồi trong xe. Để phù hợp với xu hướng hiện nay, Bentley trang bị cho Bentayga mới 8 chế độ lái gồm 4 chế độ đường trường và 4 chế độ off-road.SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 First Edition được trang bị khối động cơ V8 tăng áp kép, có dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 770 Nm. Mẫu SUV siêu sang đến từ nước Anh có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,5 giây và có tốc độ tối đa chạm ngưỡng 290 km/h. Hiện phiên bản First Edition của Bentayga Facelift đang được chào bán tại Việt Nam với mức giá khoảng 18 tỷ đồng, tuỳ vào trang bị kèm theo. Video: Bentley Bentayga V8 2021 cập cảng Việt Nam.

