Beijing X7 2022 Trung Quốc sắp về Việt Nam, khoảng 708 triệu đồng

Một vài nguồn tin cho biết lô xe Beijing X7 2022 về Việt Nam vào khoảng tháng 4 tới sẽ được cập nhật nhẹ với mặt ca-lăng phong cách xe điện, trần xe sơn đen, bộ la-zăng Titanium đa chấu thể thao và chuyển sang sử dụng hệ điều hành HarmonyOS của Huawei. Với việc bổ sung nhiều trang bị mới, mức giá xe Beijing X7 2022 sẽ bán ra khoảng 708 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với hiện tại và tăng 20 triệu đồng so với thời điểm xe mới ra mắt vào tháng 10/2020. Dù vậy, Beijing X7 2022 giá rẻ hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Điểm mạnh tiếp theo của Beijing X7 nằm ở trang bị phong phú và cao cấp, có thể kể đến như ghế bọc da, hàng ghế đầu chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái, ghế lái tự động lùi khi tắt động cơ, sưởi/thông gió cả hai hàng ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình kép có độ phân giải cao, trợ lý ảo... Bên cạnh đó, mẫu SUV Trung Quốc còn có nhiều tính năng an toàn như cảnh báo quá tốc độ, camera 360 độ hiển thị 3D, nhận dạng đối tượng động tốc độ thấp, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thông minh, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường và giảm thiểu va chạm... Thiết kế xe cũng là yếu tố giúp Beijing X7 chinh phục khách hàng. Phần đầu xe mang thiết kế đậm chất tương lai với điểm nhấn là một dải crôm vắt ngang đầu xe, cụm đèn pha LED toàn phần, dải LED định vị ban ngày sắc sảo và mặt ca lăng hình lục giác cỡ lớn với các mắt lưới ba chiều. Xe còn có tay nắm cửa dạng ẩn trông rất cao cấp. Beijing X7 được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh dung tích 1.5L cho công suất tối đa 188 mã lực và lực mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ này do BAIC tự sản xuất và đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Video: Xem đánh giá chi tiết Beijing X7 2022 Trung Quốc.

