Cận cảnh Beijing X7 2022 Trung Quốc trước giờ bán ra thị trường

Beijing X7 của Trung Quốc là dòng crossover cỡ C đã bắt đầu được bày bán tại thị trường Trung Quốc vào hồi năm 2020. Cũng trong năm đó, mẫu xe Trung Quốc này đã được đưa về Việt Nam và lập tức gây sốt. Sau gần 2 năm, thương hiệu Beijing của hãng BAIC đã vén màn phiên bản nâng cấp nhẹ của X7 tại thị trường Trung Quốc. So với phiên bản cũ, Beijing X7 2022 mới chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất. Cụ thể, Beijing X7 2022 vẫn được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn nhưng không đi kèm nẹp màu đen bóng tích hợp khung lắp biển số như phiên bản cũ. Ngay cả mắt lưới tản nhiệt của xe cũng được thay đổi. Trong khi đó, những chi tiết còn lại trên đầu xe vẫn giữ nguyên như cũ. Xe tiếp tục được trang bị cụm đèn pha thanh mảnh, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, nẹp mạ crôm bao quanh nắp ca-pô và khe gió nằm dọc khá hẹp ở 2 góc cản trước. Tiếp đến là nẹp mạ crôm ở hốc đèn sương mù và bên trong hốc gió trung tâm. Bên sườn, Beijing X7 2022 vẫn được trang bị nẹp trang trí sau chắn bùn trước và tay nắm cửa có thể bật lên/thụt xuống. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu crossover cỡ C này có 2 loại vành khác nhau. Trong đó, vành hợp kim với thiết kế 5 chấu phối 2 màu thể thao giống như cũ. Bộ vành đa chấu còn lại có thiết kế hoàn toàn mới. Đằng sau mẫu crossover cỡ C này xuất hiện cụm đèn hậu nối liền với nhau, nằm vắt ngang trên đuôi xe. Cụm đèn hậu này được bao quanh bằng nẹp mạ crôm bên dưới. Thêm vào đó là đèn phản quang nằm ngang và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật. Bước vào bên trong Beijing X7 2022, người lái vẫn bắt gặp màn hình cỡ lớn trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí. Bên dưới còn có một màn hình nữa, nối liền với cụm điều khiển trung tâm, để chỉnh các tính năng của hệ thống điều hòa. Tiếp đến là vô lăng vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng, cửa gió điều hòa nằm ngang khá hẹp cũng như cần số ngắn và dày dặn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Beijing X7 2022 vẫn là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 7 cấp. Dự kiến, Beijing X7 2022 sẽ bắt đầu được bày bán tại Trung Quốc trong tương lai gần. Hiện giá xe Beijing X7 2022 vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu crossover cỡ C này có giá dao động từ 528 - 698 triệu đồng tại Việt Nam. Video: Chi tiết Beijing X7 2022 nâng cấp mới.

