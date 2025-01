Batmobile Tumbler giới hạn chỉ 10 xe, bán ra từ hơn 71 tỷ đồng

Theo Carscoops, Warner Bros. vừa xác nhận thương hiệu xa xỉ Wayne Enterprises Experience sẽ bắt đầu sản xuất giới hạn mẫu xe Batman Tumbler đặc biệt, kích thước thật và bán cho khách hàng. Tumbler là siêu xe Batmobile - do Batman cầm lái, nó từng xuất hiện trong bộ phim Batman Begins (2005), đạo diễn bởi Christopher Nolan và Christian Bale là người thủ vai hiệp sĩ bóng đêm. Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.648 x 2.819 x 1.524 mm. Trọng lượng siêu xe Batmobile Tumbler rơi vào khoảng 2,75 tấn, được Carscoops đánh giá là khá nhẹ so với kích thước tổng thể của xe. Từng chiếc siêu xe Batmobile Tumbler đều được phát triển trên khung gầm hình ống làm từ thép hàng không, thân xe tạo nên từ sự kết hợp giữa Kevlar, sợi carbon, sợi thủy tinh và kim loại. Batmobile Tumbler được trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 6.2L, sản sinh công suất tối đa 525 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 659 Nm, kết hợp hộp số GM 4L85E. Phiên bản đời thực của Batmobile Tumbler trông giống hệt mẫu xe xuất hiện trong bộ phim đầu tiên thuộc chuỗi 3 phim The Dark Knight về siêu anh hùng Batman do Christopher Nolan cầm trịch. Phía đuôi xe của những chiếc Batmobile Tumbler sắp bán ra còn trang bị một động cơ phản lực giả. Nội thất của Batmobile Tumbler chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Wayne Enterprises Experience đã hé lộ cho biết khách hàng có thể cá nhân hóa mẫu xe này theo ý thích. Một số trang bị tiêu chuẩn của nội thất bao gồm trần xe vải Alcantara màu đen, dây đai an toàn 5 điểm kiểu đua xe, cấu hình 2 ghế ngồi với vô lăng bên trái và nhiều màn hình trong khoang lái. Với mức giá xe Batmobile Tumbler công bố là 2,99 triệu USD (tương đương hơn 71 tỷ đồng), nó đắt gần bằng một chiếc Koenigsegg Jesko. Wayne Enterprises Experience cho hay mỗi chiếc xe sẽ cần khoảng 15 tháng để hoàn thiện. Video: Giới thiệu siêu xe Batman's Tumbler của Jay Leno's Garage.

