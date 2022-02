Batmobile Tumbler điện đầu tiên trên thế giới từ tay người Việt

Tumbler là một trong những mẫu Batmobile đáng nhớ nhất màn ảnh rộng khi gắn liền với bộ ba phim Batman của đạo diễn Christopher Nolan và diễn viên Christian Bale. Do vậy, siêu xe Batmobile Tumbler đã truyền cảm hứng cho người fan hâm mộ tự tạo nên một bản sao dành riêng cho mình ở ngoài đời thật, ví như chiếc Tumbler chạy điện trong bài viết này. Cụ thể, chiếc xe Batmobile Tumbler chạy điện này đang được trưng bày tại một phòng triển lãm nghệ thuật ôtô có tên Van Daryl ở TP HCM. Nó là một sản phẩm mới của anh chàng kiến trúc sư Nguyễn Đắc Chung, người từng chế tạo một bản sao Tumbler hồi năm 2020. Tuy nhiên, đó là nguyên mẫu đầu tiên của anh ta,và không giống chiếc được trưng bày ở đây, nó có trang bị một động cơ 400 cc 4 xi-lanh, cho phép đạt tốc độ tối đa 100 km/h trong điều kiện tối ưu. Chiếc Tumbler mới, chạy điện hoàn toàn này được tuyên bố là chiếc Batmobile điện đầu tiên trên thế giới, và có trang bị một mô tơ cho phép di chuyển ở tốc độ tối đa 104 km/h. Chàng kiến trúc sư trẻ người Việt còn nói rằng nó có thể được sử dụng trên cao tốc nữa. Nặng chỉ khoảng 600 kg, Tumbler điện được làm bằng sợi carbon và thép, cộng thêm các phụ tùng làm thủ công và in 3D. Nhìn từ các hình ảnh, ta thấy nó được trau chuốt tốt hơn hẳn nguyên mẫu trước kia vì có tiền tài trợ lớn hơn. Về mặt kích thước, bản sao Tumbler này dài 3,7 mét, rộng 2,4 mét, và chỉ cao 1,3 mét, với chỗ ngồi cho 2 người. Nó có la-zăng 13 inch ở phía trước và 18 inch ở phía sau, và đi kèm với hai cửa tự động được điều khiển bằng thiết bị điều khiển từ xa. Bên cạnh đó, chiếc xe còn lắp đặt 4 camera an toàn và các màn hình để cải thiện khả năng xử lý trên đường. Video: Chàng trai trẻ tự chế tạo xe Batmobile ở Hà Nội.

