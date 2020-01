Bán tải Ford Ranger 2020 về Việt Nam, khoảng 800 triệu đồng

Những ngày gần đây, một số đại lý của Ford Việt Nam đã bắt đầu đưa ra trưng bày mẫu xe bán tải Ranger phiên bản Limited 4x4 AT mới. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các nhân viên tư vấn bán hàng, hiện đại lý chỉ cho khách hàng đặt cọc trước phiên bản Ford Ranger 2020 mới và thời gian giao xe dự kiến là đầu tháng 2 tới. Mức giá xe Ford Ranger 2020 tạm tính là khoảng 800 triệu đồng. Ngoài mức giá dễ chịu, phiên bản Limited 4x4 AT còn thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ loạt trang bị đi kèm tương đồng với phiên bản cao cấp Wildtrak. Ford Ranger được mệnh danh là "ông vua bán tải" tại thị trường Việt Nam. Tính riêng trong năm 2019, Ford Việt Nam bán ra tổng cộng 13.319 xe Ranger, đạt mức tăng trưởng 54% so với năm 2018. Về ngoại thất, Ford Ranger Limited 4x4 AT 2020 sở hữu diện mạo có phần "hiền lành" hơn so với các phiên bản như Raptor hay Wildtrak. Sở dĩ như vậy là bởi phần cản trước của phiên bản này được nhà sản xuất sơn trùng màu với thân xe, kèm theo đó là một số khác biệt như bộ mặt ca-lăng mạ chrome sáng, đèn pha Bi-LED cùng bộ mâm 17 inch đa chấu sơn bạc tạo cái nhìn khá hài hoà. So với phiên bản Wildtrak 4x4, phiên bản Limited 4x4 AT có giá dễ chịu hơn khá nhiều nhưng vẫn mang đầy đủ các trang bị hiện đại Đó là phần ngoại thất, đối với không gian nội thất, Ford Ranger Limited 4x4 AT được tích hợp gần như đầy đủ các trang bị của phiên bản Wildtrak cao cấp, bao gồm nội thất bọc da màu đen, hệ thống điều hoà tự động 2 vùng độc lập, màn hình giải trí 8 inch, hệ thống giải trí SYNC Gen 3, camera lùi, smart-key, khởi động bằng nút bấm, màn hình TFT trên đồng hồ công-tơ-mét. Về truyền động, Ford Ranger Limited 4x4 AT sử dụng động cơ Dầu Diesel I4 2.0L Tăng áp đơn với công suất tối đa 180 mã lực và 420 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Video: Giá xe Ford Ranger Wildtrak 2 0L Bi Turbo 2020.

