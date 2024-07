Bán tải cỡ trung Ram 1200 2025 từ 640 triệu đồng, đấu Toyota Hilux

Ram 1200 2025 mới là mẫu xe chia sẻ nền tảng với những chiếc bán tải cỡ trung như Fiat Titano và Peugeot Landtrek, tất cả đều có chung nền tảng với xe bán tải Kaicene F70 và Changan của Trung Quốc. Giờ đây mẫu bán tải cỡ trung Ram 1200 chính thức có mặt tại thị trường Mexico với vai trò là sản phẩm bán tải có kích cỡ nhỏ gọn hơn và giá rẻ hơn so với chiếc Ram 1500, vốn là pickup cỡ lớn dạng full-size. So với những mẫu xe tương tự của Fiat và Peugeot, chiếc Ram 1200 được điều chỉnh khác biệt đi nhờ vào thiết kế lưới tản nhiệt đặc trưng và huy hiệu Ram nổi bật tại nắp thùng sau. Còn lại, kiểu dáng xe hầu như không thay đổi mấy. Ram 1200 được hãng bán ra với 2 dạng thân xe là Regular Cab (cabin đơn 2 cửa) và Crew Cab (cabin kép 4 cửa), mỗi dạng đều kèm theo vài lựa chọn về chiều dài thùng hàng. Ở cấp độ cấu hình cơ bản nhất là Tradesman, xe bán tải Ram 1200 có cản bằng nhựa không được sơn màu, dùng mâm thép 16 inch. Các cấu hình cao cấp hơn như Bighorn và Laramie bổ sung thêm những tấm ốp bảo vệ được sơn đồng màu với thân xe, mâm hợp kim 18 inch, hệ thống đèn chiếu sáng dùng bóng LED toàn bộ và lưới tản nhiệt có viền chrome. Bên trong nội thất là sự kết hợp của bảng đồng hồ analog với màn hình giải trí trung tâm 10 inch, hỗ trợ đầy đủ Android Auto và Apple CarPlay. Chất liệu bọc ghế có thể là nỉ hoặc da tổng hợp, tùy theo cấp độ cấu hình. Ram 1200 còn được trang bị camera 360 độ, cảm biến đậu xe, một số tính năng an toàn như cảnh báo chệch làn, kiểm soát rơ-moóc, hỗ trợ leo dốc, v.v… Tất cả các phiên bản của Ram 1200 sẽ trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh 2.4L tăng áp sản sinh công suất 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Tradesman và Bighorn dẫn động cầu sau, riêng Laramie cao cấp nhất được trang bị hệ dẫn động hai cầu. Stellantis cho biết Ram 1200 có khả năng kéo tối đa lên tới 3.000 kg, ngang ngửa với những mẫu bán tải hạng trung khác. Tải trọng chở hàng trong khoảng 1.150 – 1.210 kg tùy theo phiên bản cấu hình. Đáng chú ý, Ram 1200 dành cho thị trường Mexico sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc.Giá xe Ram 1200 2025 khởi điểm từ 444.900 peso Mexico (khoảng 640 triệu đồng) đối với bản Tradesman Regular Cab 4×2 số sàn, cho đến cao nhất là 668.900 peso Mexico (960 triệu đồng) đối với bản Laramie Crew Cab 4×4 số tự động. Ram 1200 sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường Mexico, đối đầu với những đối thủ đã có tên tuổi như Ford Ranger Toyota Hilux, Chevrolet S10, Nissan Frontier… Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Ram có kế hoạch cung cấp mẫu xe này cho các thị trường khác hay không. Ở khu vực Nam Mỹ cách đó không xa, sản phẩm bán tải cỡ trung của thương hiệu Ram đã được đảm nhận bởi chiếc Rampage có khung gầm liền khối. Video: Giới thiệu bán tải cỡ trung Ram 1200 2025.

