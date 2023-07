Audi RS6 sedan độ từ A6 nguyên bản mạnh hơn cả BMW M5 CS

Nếu như Mercedes-Benz có AMG, BMW có M thì Audi có RS - ám chỉ đến phiên bản xe hiệu suất cao hàng đầu của hãng. Đáng tiếc là Audi RS6 thế hệ mới nhất không có phiên bản sedan mà chỉ có duy nhất mẫu wagon, vậy nên hãng độ từ Đức đã chế tạo riêng chiếc sedan RS6 thực thụ và cũng là chiếc đầu tiên trên thế giới. Chiếc sedan Audi RS6 của Ado X Performance - một công ty không xa lạ gì với những dự án tương tự. Dự án này là phần tiếp theo của chiếc sedan Audi RS6 C7 được nâng cấp cách đây vài năm. Giờ đây, Ado X Performance đã giới thiệu bản nâng cấp đặc biệt, các thông số kỹ thuật giống hệt với xe xuất xưởng. Bắt đầu với chiếc Audi A6 C8 3.0 TFSI nguyên bản có công suất 340 mã lực. Toàn bộ ngoại thất của xe được nâng cấp dựa theo RS6 nguyên bản. Phần đèn pha chính được thừa hưởng từ dòng A7, cản sau, ốp hông, chắn bùn và cửa cốp... Những bộ phận nguyên bản còn lại của chiếc Audi A6 nguyên bản là kính, cửa trước, mái, cửa hậu và đèn hậu LED. Ado X Performance nâng cấp bộ mâm hợp kim BBS CH72 22 inch lên chiếc Audi RS6. Tông màu ngoại thất là xanh Crystal Blue. Đồng thời còn có hệ thống treo thể thao KW V4 giúp thay đổi khoảng sáng gầm. Về nội thất, Ado X Performance sử dụng hầu hết các vật liệu từ RS6 Plus, các chi tiết trang trí bằng sợi carbon làm thủ công cùng chất liệu Alcantara và nội thất bọc da cao cấp. Sau khi nâng cấp từ Ado X Performance, chiếc RS6 không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn thừa hưởng sức mạnh mới. Kết hợp hệ thống dẫn động bốn bánh. Dưới mui xe Audi RS6 động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép hybrid nhẹ được tinh chỉnh hiệu suất, tạo ra công suất ấn tượng 854 mã lực (637 kW/866 PS) và mô-men xoắn 1.123 Nm (828 lb-ft). Trong khi đó, Audi RS 6 Wagon Performance được trang bị tiêu chuẩn động cơ mild-hybrid V8 twin-turbo 4.0L, sản sinh công suất 621 mã lực (463 kW/630 PS) và mô-men xoắn 850 Nm (627 lb-ft). Điều này làm cho chiếc sedan độc đáo này thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Wagon, thậm chí có thể nói là chiếc sedan RS6 Performance mạnh mẽ nhất. Sức mạnh tăng lên nhờ vào remap ECU ở Stage 3, bộ intercooler Wagner Tuning, hệ thống nạp mới với các cửa hút gió và tăng áp lớn hơn do Ado X Performance thực hiện. Ngoài ra, hãng độ còn nâng cấp hệ thống ống xả downpipe. Ado X Performance còn giảm trọng lượng của xe đáng kể, "cân nặng" mới của RS 6 sedan ở mức 1,880 kg (nhẹ hơn 270kg so với RS6 wagon). Khả năng tăng tốc của Audi RS 6 sedan từ 0-100 km/h trong 2,4 giây và tốc độ tối đa 360 km/h. Nếu Audi thực hiện chế tạo ra cỗ máy như thế này thì RS 6 sẽ là đối thủ đáng gờm của BMW M5 CS (công suất 635 mã lực) và Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ (công suất 612 mã lực). Audi đã cung cấp phiên bản sedan của RS6 ở thế hệ C5 và C6 trước Avant/Wagon ở C7 và C8. Tuy nhiên, với những người yêu thích dòng sedan đừng vội buồn vì sẽ có sự xuất hiện của Audi RS 6 e-tron. Như ông chủ của Audi Sport đã gợi ý trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chiếc RS6 mạnh mẽ hơn với động cơ đốt trong sẽ sớm được ra mắt. Video: Giới thiệu Audi RS6 sedan đầu tiên độ từ A6 nguyên bản.

