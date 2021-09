Audi RS 3 LMS 2022 "chốt đơn", bán ra gần 3,7 tỷ đồng

Đội đua Comtoyou Audi Sport đã giành chiến thắng đầu tiên cùng tay đua Frédéric Vervisch của Audi Sport trong mùa thử nghiệm và phát triển vào tháng 7. Mẫu xe đua này cũng sớm giành được chiến thắng thứ hai với tay đua Gilles Magnus trong giải WTCR - FIA World Touring Car Cup tháng 8. Các đội đua giờ đây có thể đặt hàng Audi RS 3 LMS gen II 2022 mới để có thể sử dụng tham gia tranh tài tại các giải đua. Ở phiên bản tiền nhiệm, hãng xe Đức từng ghi nhận kỷ lục về lượng xe bán ra với tổng cộng 180 chiếc Audi RS 3 LMS thể thao kể từ năm 2016 đến năm 2021. Thị trường tiêu thụ của dòng xe đua này được ghi nhận trải đều trên các châu lục bao gồm Bắc và Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Trước RS 3 LMS, Audi chưa từng sản xuất bất kỳ mẫu xe đua nào nhiều như RS 3 LMS trong một thế hệ của xe. Chris Reinke, Trưởng bộ phận phụ trách về khách hàng của Audi Sport cho biết: “Lần ra mắt thị trường này đã được nhiều khách hàng chờ đợi từ lâu. Khách hàng của chúng tôi đã giành được hơn 300 chiến thắng trong cuộc đua và 55 danh hiệu vô địch với Audi RS 3 LMS thế hệ đầu tiên cho đến nay. Trong quá trình này, chúng tôi đã nhận được những kinh nghiệm quý báu và mong muốn như những phản hồi từ khách hàng để có thể từng bước hoàn thiện hợn mẫu xe đua này.” Ông cho biết thêm: “Chiếc xe mới của chúng tôi là kết quả của những phản hồi từ khách hàng và sự sáng tạo của các kỹ sư đến từ Audi Sport.” Hạng mục TCR của giải đua WSC đã phát triển một cách nhanh chóng trên khắp thế giới kể từ năm 2015. Ở thời điểm hiện tại, TCR là hạng mục đua xe Touring phổ biến hàng đầu trên thế giới. Hiện tại trên toàn cầu có khoảng 14 dòng xe của các nhà sản xuất được xếp cho hạng mục này của giải đua.Giá xe Audi RS 3 LMS 2022 có mức khởi điểm ở mức 137.500 Euro (khoảng 3,69 tỷ đồng) đã bao gồm VAT. Đây là mức giá cho phiên bản cơ bản nhất và có thể sử dụng ngay trong các cuộc đua. Theo tiêu chuẩn, thương hiệu cung cấp RS 3 LMS màu xám Daytona với màu đặc trưng của Audi Sport. Trên phiên bản đua thế hệ mới này, buồng lái của xe đã được sửa đổi một số các chi tiết giúp khách hàng có thể sử dụng và điều khiển xe một cách thuận lợi hơn. Các chi tiết được bày trí tập trung vào người lái với bảng điều khiển mới cùng bàn phím chức năng được đặt bên phải ghế lái. Audi trang bị cho RS 3 LMS thế hệ mới vô lăng đua tích hợp một số chức năng tiện lợi. Về an toàn, Audi Sport một lần nữa thiết lập các trang bị tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng bao gồm ghế bảo vệ được phát triển bởi Audi với dây đai an toàn 6 điểm, cửa thoát hiểm trên nóc xe, cảm biến chân ga PedalBox có thể điều chỉnh ở các chế độ khác nhau phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Chiếc xe được thiết lập với khả năng thay đổi tốt và các điều chỉnh nhanh chóng giúp việc thiết lập xe đua trở nên dễ dàng hơn. Xe sở hữu công nghệ tân tiến, động cơ với những công nghệ mới và các bộ phận khác cũng được chế tạo để có thể duy trì tuổi thọ lâu dài, từ đây phần nào giúp tiết kiệm chi phí hơn trong việc vận hành của các đội đua.

Khách hàng cũng sớm có thể mua các phụ kiện cần thiết nhờ mạng lưới cung cấp phụ tùng của Audi ở châu Âu cũng như thông qua các đại lý bán hàng ủy quyền và hợp tác của chính thương hiệu Audi.



Audi Sport cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn bổ sung như Bộ phụ kiện dành cho xe tranh tài tại giải đua sức bền bao gồm hệ thống dây dẫn lắp sẵn cho đèn pha phụ, hệ thống chống bó cứng phanh xe đua và thiết bị tiếp nhiên liệu bên ngoài.



Cửa sổ phía trước và phía sau làm bằng polycarbonate cũng như lưới an toàn ở bên phải và bên trái của ghế để đảm bảo an toàn cho tay đua.



Những chiếc Audi RS3 LMS thế hệ thứ hai sẽ bắt đầu được bàn giao vào quý 4 năm 2021. Mẫu xe đua sedan nhỏ gọn đã được sản xuất từ tháng 5 và đã đủ điều kiện để sử dụng tại các giải đua trên toàn thế giới.

Video: Giới thiệu Audi RS 3 LMS 2022 hoàn toàn mới.





