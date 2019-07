Audi R8 LMS GT2 mới - xe đua thương mại mạnh nhất

Phiên bản mới của dòng siêu xe Audi R8 là chiếc xe đua mạnh mẽ nhất dành cho khách hàng từ trước đến nay của Audi Sport, xe sử dụng động cơ hút khí tự nhiên V10 5.2 lít sản sinh công suất 630 mã lực, sức mạnh được tăng cường chủ yếu nhờ vào sự can thiệp của hệ thống ống xả mới trên xe. Với siêu xe Audi R8 LMS GT2, hãng xe sang Đức sẽ gia nhập cùng với "người đồng hương" Porsche - trở thành nhà sản xuất ôtô thứ hai cam kết gắn bó với phân khúc xe đua GT2, mục đích là để lấp đầy khoảng cách giữa GT3 và GT4 hiện tại. Xe đua GT2 được thiết kế để cung cấp lực ép xuống đường ít hơn so với GT3, dự kiến sẽ ra mắt đua ở châu Âu và Bắc Mỹ vào năm tới. Mẫu siêu xe Audi R8 LMS GT2 mới sở hữu một thân xe rộng hơn đáng kể so với siêu xe R8 thông thường, đặc biệt nổi bật với cản trước mới, cánh gió khổng lồ phía sau và khe hút gió gắn trên nóc. Hãng xe sang Audi cho biết, có khoảng 55% thành phần của xe đua GT2 mới sẽ được chia sẻ với siêu xe R8 đường phố hợp pháp.Giá xe Audi R8 LMS phiên bản mạnh mẽ nhất hiện đã có hàng để bán tại các đại lý với mức khởi điểm từ 338.000 Euro (khoảng 8,83 tỷ đồng). Theo Audi, R8 LMS GT2 là chiếc xe thể thao lý tưởng cho những cuộc đua cổ điển cũng như các sự kiện Track Days hay Race Resorts - nơi có sự tham gia ngày càng đông của các khách hàng Audi. Video: Audi R8 LMS GT2 mới - xe đua thương mại Audi mạnh nhất.

