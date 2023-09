Audi Q6 E-Tron 2025 ra mắt, khung gầm Porsche và nội thất “lột xác“

Audi Q6 e-tron 2025 mới vừa chính thức giới thiệu tại triển lãm ô tô Munich Motor Show 2023 tại Đức. Và ngay khi ra mắt, mẫu xe này đã khẳng định nó là một trong những chiếc xe điện quan trọng nhất của Audi trong năm nay vì 2 lý do. Thứ nhất, nó có kích thước tương tự như chiếc Q5, được định vị giữa dòng Q4 e-tron và Q8 e-tron trong dòng xe điện của Audi. Đây là kích thước xe phổ biến và được mua nhiều nhất trong nhóm xe gầm cao của hãng. Thứ hai, Audi Q6 E-Tron 2025 chạy điện là mẫu xe đầu tiên của Audi được phát triển trên nền tảng điện cao cấp Premium Platform Electric (PPE), là nền tảng mà Audi đồng phát triển với Porsche. Do đó, sự kỳ vọng dành cho dòng xe này là rất lớn. Ngoại hình Audi Q6 e-tron khá tương đồng với các mẫu SUV điện gầm cao cùng hãng. Thiết kế thanh lịch và mặt ca lăng kín, hệ thống đèn hiện đại, cụm mâm lạ mắt... được thiết kế dạng prototype, chỉ để làm phần "khung" để hãng hé lộ nội thất đáng chú ý. Audi Q6 e-tron sẽ có 3 màn hình tại vị trí taplo và vô lăng D-Cut lạ mắt. Nội thất xe sử dụng nút bấm cảm ứng và tối giản hoá để gọn hơn về mặt không gian. Trợ lý ảo thông minh có thể được kích hoạt bằng câu lệnh "Hey Audi". Cụ thể, Q6 e-tron sẽ có cabin công nghệ cao với cụm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch, màn hình thông tin giải trí 14,5 inch. Cạnh đó là màn hình riêng dành hành khách phía trước với kích thước 10,6 inch. Màn hình nhỏ dành cho hành khách này sẽ không làm phân tâm người lái. Ngoài các màn hình lớn, nội thất Audi được tối giản nhiều chi tiết, rút gọn các phím cơ. Để đảm bảo cho việc điều khiển thuận tiện, Audi đã cung cấp một trợ lý ảo thông minh, có thể được kích hoạt bằng câu lệnh "Hey Audi". Hãng xe Đức tuyên bố trợ lý ảo trên xe sẽ liên tục học các hành vi của người lái để hiểu rõ thói quen và nhu cầu sử dụng xe, từ đó đưa ra các gợi ý phù hợp nhất. Ví dụ như nó có thể đưa ra các đề xuất chủ động như bật sưởi ghế khi nhiệt độ xuống dưới 10° C. Audi Q6 e-tron còn được trang bị màn hình HUD hiển thị các thông tin chỉ hướng với phạm vi tối đa lên tới 200m. Mẫu SUV điện này còn được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen với 22 loa công suất 830W, trong đó có 4 loa tích hợp cho vị trí tựa đầu phía trước. Vô lăng trên Audi Q6 e-tron được vát kiểu D-Cut hai đầu, đem đến cảm giác thể thao và hiện đại. Một số những chi tiết trên SUV điện Audi Q6 E-Tron 2025 đều làm từ vật liệu tái chế, thân thiện môi trường như thảm sàn làm từ lưới đánh cá tái chế, một số vị trí được làm bằng nhôm tái chế, rác thải công nghiệp,... Chiếc xe cũng có không gian hành lý 526 lít và lên đến 1.529 lít khi gập ghế sau. Video: Giới thiệu SUV điện Audi Q6 E-Tron 2025 hoàn toàn mới.

