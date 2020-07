Audi A8L chạy 3 năm, đại gia Hà Nội "bay" hơn 3 tỷ

Trong toàn bộ các dòng xe sang Audi đang bán tại Việt Nam, A8L là dòng xe cao cấp nhất. Ra mắt lần đầu vào năm 1994, Audi A8 là dòng xe sang cỡ lớn cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes S-Class hay BMW 7 Series... Mới đây trên sàn xe cũ, một chiếc xe sang Audi A8L đời 2016 đăng ký 2017 tại Hà Nội đã được chủ nhân chào bán. Theo thông tin từ phía chủ nhân rao bán, chiếc xe Audi A8L đời cũ này đã chạy được khoảng 20.000km. Ngoại thất của xe còn khá đẹp vfa nguyên bản, kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 5.265 x 2.111 x 1.471 (mm) chiều dài cơ sở của xe đạt 3.122 mm. Là một hãng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ LED trên xe hơi, Audi đã không ngại ngần ứng dụng công nghệ chiếu sáng này vào mọi loại đèn ngoại thất trên chiếc Audi A8L đời 2016. Nằm ở hai bên lưới tản nhiệt hình thang truyền thống của hãng là cặp đèn pha LED ma trận, với đèn chiếu xa được cấu tạo từ 25 thành phần độc lập khác nhau. Không chỉ dẫn đầu về công nghệ LED, Audi còn rất tích cực trong việc sử dụng nhôm cho những chiếc xe của họ nhằm giảm trọng lượng. Nhờ sử dụng kết cấu khung không gian được làm hoàn toàn từ nhôm, A8 có trọng lượng nhỏ nhất trong phân khúc. Bộ mâm 10 cánh kép của xe cũng được làm từ nhôm, với bề mặt được đánh bóng nhằm thể hiện được hết nét đẹp của loại vật liệu này. Nội thất của A8L sở hữu ngôn ngữ thiết kế hướng tới công năng và sự đơn giản của Audi. Nhôm tiếp tục được sử dụng một cách triệt để trong nội thất của A8L, từ các nút bấm, nẹp cửa tới bệ bước chân. Ngoài ra, các vật liệu khác cũng được lựa chọn một cách cẩn thận, và được hoàn thiện với chất lượng cao. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí MMI Plus là trang bị tiêu chuẩn, với touchpad nằm ở bệ trung tâm, giúp người lái có thể nhập dữ liệu một cách dễ dàng. Do thuộc phiên bản với trục cơ sở lớn, thể hiện qua ký hiệu L ở tên xe nên A8L cũng sở hữu không gian rộng hơn cho các hành khách VIP ngồi ở hàng ghế sau. Giống như các dòng xe hạng sang khác, Audi cũng bố trí đầy đủ các tiện nghi ở hàng ghế này. Những ông chủ ngồi ở băng ghế sau cũng có thể dễ dàng điều khiển các chức năng của xe thông qua cụm công tắc nằm ở bệ tì tay, với khả năng điều chỉnh vị trí ghế ngồi, hệ thống âm thanh, điều hòa... một cách độc lập. Các ngăn, hốc chứa đồ, gạt tàn thuốc lá,... đều được Audi khéo léo ẩn đi trong nội thất, và chỉ hiện ra khi người dùng ấn nhẹ vào. Audi A8L đời 2016 còn có thêm tùy chọn hệ thống thông tin giải trí với các màn hình độc lập được gắn ở lưng ghế trước. Ở ngay trước cửa gió cho hàng ghế phía sau còn có một bàn gấp nhỏ có thể gập gọn lại. Tuy nhiên, chiếc xe này không có tùy chọn tủ lạnh nhỏ ở giữa hai ghế sau, đằng sau bệ tì tay. Xe được trang bị hệ thống âm thanh Bose 14 loa 630 watt, chiếc xe đã được trang bị dàn loa hi-end của Bang & Olufsen. Đằng sau bệ tì tay, nằm giữa hai băng ghế tích hợp một tủ lạnh nhỏ với khả năng chứa được vài chai nước loại nửa lít, giúp các "VIP" có thể tận hưởng những ly nước mát lạnh khi đang trao đổi công việc ở hàng ghế sau. Xe sở hữu khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0l, cho công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn lên tới 600 Nm, giúp chiếc sedan nặng hơn 2 tấn có thể đạt 100 km/h chỉ trong 4,8 giây và tốc độ tối đa (giới hạn điện tử) 250 km/h. Đi kèm với động cơ là hộp số tự động Tiptronic 8 cấp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh quattro nổi tiếng của Audi. Cũng giống như nhiều dòng xe có dung tích động cơ lớn khác, giá xe Audi A8L tại Việt Nam khi ra mắt năm 2016 là 5,71 tỷ đồng do chịu ảnh hưởng lớn bởi cách tính thuế TTĐB mới sau ngày 1/7/2016. Chiếc xe trong bài viết này hiện đang được chủ nhân chào bán chỉ hơn 2 tỷ đồng một chút. Video: Xem diễn viên Bình Minh đánh giá Audi A8L.

