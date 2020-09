Aston Martin Victor - siêu xe "hàng thửa" phong cách thập niên 70

Trong sự kiện London’s Concours of Elegance vừa qua, bộ phận Q chuyên sản xuất xe đặc biệt hoặc theo đơn đặt hàng của hãng Aston Martin đã chính thức vén màn tân binh có tên Victor. Về cơ bản, đây là mẫu siêu xe Aston Martin Victor "hàng thửa" này được xem là hoang dã nhất mà bộ phận Q từng trình làng từ trước đến nay. Aston Martin Victor ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 70 trình làng của dòng xe Vantage. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi siêu xe có một không hai mới nhất của Aston Martin lấy cảm hứng thiết kế từ "gương mặt biểu tượng" V8 Vantage ra đời trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước. Ngoài ra, Aston Martin DBS V8 RHAM/1 ra đời từ thập niên 70 và xe đua Le Mans 1977 cũng là nguồn cảm hứng thiết kế của siêu xe này. Bên ngoài, Aston Martin Victor sở hữu ngoại hình đậm chất cổ điển. Điều này được thể hiện rõ qua phần đầu xe với cụm đèn pha hình tròn truyền thống. Trong khi đó, cụm đèn hậu phía sau lại mang hơi hướng giống siêu xe đời mới Aston Martin Valkyrie. Ngoài ra, Aston Martin Victor còn được trang bị đĩa phanh gốm carbon CMM-R của thương hiệu Brembo với đường kính 380 mm trước và 360 mm đằng sau. Cả hai đĩa phanh đều đi kèm cùm phanh 6 piston. Được biết, Victor ra đời từ bộ khung liền khối bằng sợi carbon của siêu xe Aston Martin One-77. Sau đó, bộ phận Q đưa thêm một số chi tiết thiết kế của Aston Martin Vulcan lên để tạo thành tân binh Victor. Theo hãng Aston Martin, toàn bộ khung gầm và thân vỏ của Victor đều nhẹ hơn One-77 nguyên bản. Phần thân vỏ của Victor được sơn màu xanh đậm có tên Pentland Green tương tự những chiếc Aston Martin ra đời trong thập niên 70. Bên trong phần thân này là lò xo chỉnh 6 hướng và hệ thống giảm xóc lấy từ Aston Martin Vulcan. Trong khi đó, hệ thống xả nằm bên sườn của siêu xe này lại gợi liên tưởng đến những chiếc xế đua. Bước vào nội thất của Aston Martin Victor, người lái sẽ được chào đón bằng vô lăng được thiết kế theo phong cách xe đua. Bao quanh vô lăng này là nhiều chi tiết bọc sợi carbon, mang đến vẻ thể thao cho nội thất. Chưa hết, nội thất của siêu xe này còn được bọc da màu xanh Forest Green, tạo cảm giác "tông xuyệt tông" với ngoại thất. Tương phản với màu xanh là những điểm nhấn bằng da màu nâu Conker Bridge. Trong khi đó, các cột và trần xe lại được bọc bằng chất liệu cashmere. Một số chi tiết bên trong siêu xe Aston Martin Victor được cắt từ gỗ óc chó nguyên khối. Trong khi đó, các nút bấm và phím chỉnh lại được làm bằng titan đánh bóng hoặc nhôm. Nguồn cung cấp sức mạnh cho siêu xe có một không hai này là khối động cơ V12, dung tích 7,3 lít tương tự đàn anh Aston Martin One-77. Động cơ do Cosworth sản xuất này tạo ra công suất tối đa 836 mã lực và mô-men xoắn cực đại 821 Nm. Như vậy, so với hai con số 760 mã lực và 750 Nm của One-77, Aston Martin Victor mạnh hơn khá nhiều. Đặc biệt hơn, chiếc siêu xe độc nhất vô nhị này còn dùng hộp số sàn 6 cấp. Điều này khiến Victor trở thành xe số sàn mạnh nhất từ trước đến nay của thương hiệu Aston Martin. Hiện hãng Aston Martin chưa công bố thông số vận hành của Victor. Chỉ biết rằng, chiếc siêu xe này tạo ra lực ép xuống mặt đường ở vận tốc 160 km/h cao hơn 30% so với xế đua Aston Martin Vantage GT4. Đáng tiếc là giá xe Aston Martin Victor này và danh tính chủ sở hữu của chiếc siêu xe có một không hai này vẫn được giữ kín. Video: Siêu xe Aston Martin Victor có một không hai.

