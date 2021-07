Aston Martin Vantage AMR đặc biệt đến Hồng Kông, chỉ 8,6 tỷ đồng

Dòng xe thể thao hạng sang Aston Martin Vantage chắc hẳn không còn quá xa lạ với nhà giàu Việt khi đã có ít nhất hai phiên bản hoàn toàn mới được mang về Việt Nam để phục vụ cho Hoàng Kim Khánh và Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là Minh "Nhựa". Khá thú vị là bộ đôi Aston Martin V8 Vantage tại Việt Nam đều đã được chủ nhân nâng cấp lên bản Aston Martin Vantage AMR đặc biệt, sản xuất giới hạn. Hiện chưa rõ có khách hàng Việt nào máu để sở hữu Aston Martin Vantage AMR bản giới hạn hay chưa nhưng các đại gia ở Hồng Kông, Khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc mới được bàn giao chiếc siêu xe phiên bản giới hạn sản xuất Aston Martin Vantage AMR đầu tiên. Aston Martin Vantage AMR ra mắt ở Hồng Kông, kế bên là SUV hạng sang cỡ lớn Aston Martin DBX với tuỳ chọn thêm đen. Giá xe Aston Martin Vantage AMR về đến Hồng Kông chỉ từ 8,6 tỷ đồng, một mức giá bán khá tốt do thuế xe ở Hương Cảng rẻ hơn Việt Nam khá nhiều. Ước tính các nhà giàu Việt có thể phải chi hơn 20 tỷ đồng để sở hữu Aston Martin Vantage AMR. Trên toàn thế giới chỉ có đúng 200 chiếc siêu xe Aston Martin Vantage AMR được sản xuất nhưng sẽ chỉ có khoảng 59 khách hàng đầu tiên mua xe Aston Martin Vantage AMR sẽ sở hữu màu sơn tuỳ chọn xanh lá Sterling Green. Số khách hàng còn lại sẽ phải lựa chọn trong bốn màu sơn ngoại thất bao gồm xanh Sabiro Blue, đen Onyx Black, xám China Grey và trắng White Stone. Aston Martin Vantage AMR chỉ có 200 chiếc trên thế giới và sử dụng hộp số sàn. Xe có bộ mâm đa chấu kép sơn màu xám nhám. Ngoại hình xe có thêm nhiều chi tiết khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Ghế ngồi da lộn với sọc màu xanh neon và logo AMR "Trái tim" của Aston Martin Vantage AMR sẽ đồng hàng cùng hộp số sàn 7 cấp, nhờ đó, phiên bản giới hạn của xe thể thao hạng sang Aston Martin V8 Vantage sẽ mất khoảng thời gian 3,9 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 313 km/h. Siêu xe Aston Martin Vantage AMR nhẹ hơn 95 kg so với bản tiêu chuẩn. Video: Aston Martin Vantage độ AMR Aero Kit tại Việt Nam.

