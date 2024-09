Aston Martin Vanquish chính thức trở lại, liệu có lợi hại hơn xưa?

Aston Martin Vanquish 2025 mới mới sở hữu ngoại thất ấn tượng với những đường nét cắt xẻ táo bạo pha lẫn giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại và cảm hứng cổ điển. Nổi bật ở phần đầu xe Aston Martin Vanquish thế hệ mới là lưới tản nhiệt hình vỏ sò có kích thước lớn hơn 13% so với chiếc DBS 770 Ultimate giúp tối ưu khả năng làm mát cho khối động cơ V12. Cụm đèn pha LED Matrix kiểu phân tầng, tương tự DB12 và Vantage. Nắp capo được bổ sung nhiều khe gió kết hợp với những đường cắt xẻ, vừa giúp mang lại ngoại hình ấn tượng vừa tăng hiệu quả tản nhiệt cho mẫu siêu xe Anh Quốc. Vanquish 2025 được trang bị bộ mâm đa chấu siêu nhẹ với kích thước 21 inch đi kèm lốp thể thao đến từ thương hiệu Pirelli. Hệ thống phanh gốm carbon có đường kính 410 mm ở phía trước và 360 mm ở phía sau. Hãng cho biết cụm phanh trên mẫu xe này đã được nâng cấp nhằm giảm hiện tượng mài mòn và chịu được nhiệt độ lên tới 800 độ C. Đuôi xe nổi bật với khuếch tán gió cỡ lớn và phần cánh gió kiểu đuôi vịt. Đặc biệt, phong cách đuôi xe Kamm được cắt thẳng xuống đột ngột cũng là một sự tri ân đến những mẫu xe biểu tượng của Aston Martin trong quá khứ. Cụm đèn hậu bao gồm 7 bóng LED phân tầng tạo điểm nhấn khá độc đáo. Đây là chi tiết được hãng lấy cảm hứng từ siêu phẩm Aston Martin Valkyrie. Ở phía dưới là cụm ống xả kép làm từ chất liệu Titanium mang đến âm thanh phấn khích đồng thời cắt giảm 10,5 kg cân nặng so với thông thường. Không gian nội thất của Aston Martin Vanquish 2025 là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách thể thao và sự sang trọng. Xe được trang bị bảng đồng hồ taplo TFT 10,25 inch kết hợp màn hình trung tâm cảm ứng Pure Black có kích thước tương tự. Những điểm nổi bật khác bao gồm các ghế trước chỉnh điện 16 hướng bọc da Alcantara hoặc Aniline, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 15 loa và mặt taplo ốp gỗ. Được giới thiệu là mẫu xe mạnh mẽ nhất lịch sử 111 năm của thương hiệu, Aston Martin Vanquish 2025 sở hữu khối động cơ V12 5.2L tăng áp kép, sản sinh công suất lên đến 835 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Đi kèm là hộp số 8 cấp ly hợp kép ZF, hệ dẫn động cầu sau kết hợp vi sai điện tử e-diff. Sức mạnh từ cỗ máy 12 xi lanh này cũng đồng thời đưa Vanquish trở thành mẫu siêu xe nhanh nhất của Aston Martin, với tốc độ tối đa lên tới 344 km/h và khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,2 giây. Nhằm giúp Vanquish thế hệ mới vận hành ổn định và mượt mà hơn, các kỹ sư của Aston Martin cũng đã nâng cấp hệ thống treo của xe, tăng 75% độ cứng xoắn so với DBS 770 Ultimate. Bên cạnh đó là hệ thống treo Bilstein DTX với các chế độ tùy chỉnh thông minh. Aston Martin Vanquish thế hệ mới sẽ được sản xuất giới hạn 1.000 chiếc mỗi năm. Mức giá xe Aston Martin Vanquish 2025 chưa công bố, dự kiến xe sẽ được hoàn thiện và đến tay khách hàng từ cuối năm sau. Video: Giới thiệu Aston Martin Vanquish 2025 mới.

