Aston Martin ra mắt siêu phẩm DBS Superleggera Bijan Edition

House of Bijan từng đón tiếp rất nhiều những vị khách nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn như 5 đời Tổng thống Mỹ bao gồm George Bush và con trai ông, Barack Obama, Ronald Reagan và Bill Clinton – cũng như các chính trị gia như Tony Blair, Vladimir Putin, Kastriot Uruci, Najib Razak và Shah của Iran. Mới đây, thương hiệu này đã bắt tay với hãng siêu xe Aston Martin. Với những người mê xe, ấn tượng về thương hiệu House of Bijan chính là những chiếc siêu xe đình đám thế giới. Ở trước cửa hàng Bijan thường xuyên có sự xuất hiện của hai mẫu xe với phối màu nổi bật, đó chính là chiếc Bugatti Veyron 16.4 Bijan Edition và Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe Bijan Limited Edition. Những mẫu siêu xe, hay xe siêu sang kết hợp cùng House of Bijan đều mang trên mình sắc vàng nổi bật phối cùng với các chi tiết màu đen đã trở thành biểu tượng của thương hiệu. Đây cũng chính là phối màu tiếp tục được sử dụng trên mẫu Aston Martin DBS Superleggera Bijan Limited Edition. Rất hiếm khi hai biểu tượng sang trọng hợp tác để tạo ra một chiếc xe phiên bản đặc biệt phản ánh tầm nhìn thẩm mỹ của cả hai thương hiệu. Nhưng đó chính xác là những gì mà nhà lãnh đạo thời trang nam giới House of Bijan và nhà sản xuất ôtô Anh Quốc - Aston Martin đã làm. Gần đây, họ đã cho ra mắt phiên bản giới hạn mang tên Bijan của chiếc DBS Superleggera mới của hãng. Siêu phẩm Aston Martin DBS Superleggera Bijan Limited Edition ra mắt vào thời điểm khi các thương hiệu xe đang có xu thế hợp tác với những thương hiệu thời trang trên thế giới. Nếu như Pagani lựa chọn thương hiệu thời trang trẻ tuổi Bape để có thể cộng tác, hay Bugatti hợp tác cùng Hermès để tạo ra siêu phẩm Chiron Hermès thì Aston Martin đã quyết định làm việc cùng House of Bijan trong dự án mới này. Là một thương hiệu xe thể thao Anh Quốc, những chiếc Aston Martin vẫn giữ được trên mình yếu tố sang trọng, quý phái trên những chiếc xe của mình. Chính vì thế mà sự kết hợp với House of Bijan đã tăng thêm giá trị về nghệ thuật cho chiếc DBS Superleggera vốn đã sở hữu một vẻ đẹp hoàn mỹ. Aston Martin DBS Superleggera là chiếc xe thương mại mạnh nhất mà Aston Martin từng sản xuất. Chiếc xe được trang bị động cơ V12, dung tích 5.2 lít có thể sản sinh công suất lên tới 715 mã lực. Việc cộng tác, thiết kế và sản xuất phiên bản giới hạn Bijan được thực hiện bởi bộ phận cá nhân hóa của Aston Martin “Q by Aston Martin”. Chiếc xe được mang trên mình sắc vàng đặc trưng của House of Bijan cũng như các dấu ấn riêng như logo Bijan ở hai phần thân xe, cánh lướt gió nhỏ phía sau được thiết kế với họa tiết là chính các logo Bijan thu nhỏ tạo thành. Nội thất của chiếc xe cũng được phối bởi hai màu sắc đen vàng quen thuộc. Các phần gỗ veneer trong xe được thiết kế với các họa tiết Bijan thu nhỏ kết hợp cùng các chất liệu da cao cấp, đặc biệt nhất chính là chất liệu da cá sấu. Có thể nói, với phong cách phối màu lạ mắt cũng như sự tài hoa trong việc lựa chọn chất liệu, chiếc xe mang đậm bản sắc Bijan. Những chiếc Aston Martin DBS Superleggera Bijan Edition có thể được đặt mua thông qua các đại lý Aston Martin trên khắp thế giới hoặc có thể đặt hàng trực tiếp tại của hàng House of Bijan được đặt tại Beverly Hills, Mỹ. giá xe Aston Martin DBS đặc biệt này hiện vẫn chưa được công bố.

