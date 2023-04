Arrizo 5 GT 2023 chiếc sedan Trung Quốc “đậm chất” Lexus Nhật Bản

Mới đây, mẫu sedan cỡ C - Chery Arrizo 5 GT 2023 mới đã chính thức ra mắt với tổng cộng 4 phiên bản có giá dao động từ 79.900 nhân dân tệ đến 109.900 nhân dân tệ (tương đương 273 triệu đồng đến 376 triệu đồng). Với việc các hãng xe liên tục tung ra sản phẩm để cạnh tranh, Chery giới thiệu Arrizo 5 GT 2023 dù không có gì mới mẻ so với bản ra mắt năm ngoái cũng là điều không quá khó hiểu khi lần này, họ tập trung vào túi tiền của khách hàng nhiều hơn. Arrizo 5 GT 2023 được trang bị động cơ 1.5T và 1.6T, cả 2 hệ truyền động này sẽ đồng bộ với hộp số vô cấp CVT và hộp số ly hợp kép hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị hơn cho khách khi ngồi sau vô lăng xe. Ra mắt lần đầu tiên vào năm ngoái nhưng đến nay, Chery vẫn giữ nguyên thiết kế cho xe Arrizo 5 GT 2023, điều này đã khiến không ít người cho rằng hãng xe Trung Quốc này rất gan lỳ trong việc "nhái trắng trợn" các hãng xe nổi tiếng. Cụ thể, là phần đầu xe của Arrizo 5 GT 2023 chẳng khác gì Chery đi sao chép các mẫu xe LX và RX đời cũ của Lexus sang từ đèn pha đến lưới tản nhiệt hình con suốt còn tại Việt Nam, dân chơi xe hay lên đời Toyota Camry qua bộ lưới tản nhiệt của Lexus chứ chưa ai nghĩ độ cả đèn pha. Có vẻ, khách mua xe Arrizo 5 GT 2023 giá rẻ sẽ cảm thấy rất sang khi mặt tiền chiếc sedan Trung Quốc rất chi là Lexus của Nhật Bản. Khách hàng mua xe Arrizo 5 GT 2023 sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi về giá, cụ thể, Chery mang đến nhiều đặc quyền mua xe bao gồm quà tặng thay thế dễ dàng, quà tặng chất lượng trọn đời, quà tặng tài chính không lo lắng, quà tặng giao thông siêu tốc và quà tặng ước mơ 10.000 nhân dân tệ. Trong số đó món quà của quỹ ước mơ 10.000 nhân dân tệ, tương đương 3,76 triệu đồng, có thể được hưởng ngay khi khách mua xe bằng tiền mặt hoặc chỉ cần cọc số tiền chỉ từ 2.000 nhân dân tệ đến 10.000 nhân dân tệ kể từ ngày 30/4/2023. Việc kích cầu mua xe bằng quà tặng tại Trung Quốc không lạ, chỉ lạ là lần này mức hỗ trợ hơi thấp. Arrizo 5 GT 2023 vẫn áp dụng ngôn ngữ thiết kế mà chúng ta rất quen thuộc trên các xe Lexus với toàn bộ phần mặt trước có bố cục hình chữ X, chính là lưới tản nhiệt hình con suốt..., ngoài ra, còn có sự kết nối chặt chẽ giữa cụm đèn pha mới và lưới tản nhiệt phía trước càng làm tăng thêm cảm giác tổng thể của mặt trước. Xe có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.710 x 1.829 x 1.490 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm. Ở đuôi xe, Arrizo 5 GT 2023 cũng tiếp nối thiết kế chung của các mẫu xe đang bán, vẫn là đèn chiếu sáng xuyên thấu kèm việc sơn đen phong cách, làm nổi bật định vị trẻ trung của xe. Ống xả kép chia đều 2 bên thể hiện thiết kế ngoại hình của một chiếc sedan thể thao. Bước vào bên trong, Arrizo 5 GT 2023 kết hợp nhiều yếu tố thiết kế màu đỏ ở các chi tiết. Chiếc xe mới áp dụng thiết kế màn hình kép rất phổ biến hiện nay, nhìn đơn giản nhưng đầy công nghệ, bảng đồng hồ và màn hình giải trí có kích thước đến 20,5 inch. Ngoài ra, xe cũng sẽ có vô số trang bị tiêu chuẩn bao gồm đỗ xe tự động, hệ thống cảm biến thông minh Peps thế hệ thứ ba, đèn pha LED thấu kính kép ma trận, cần số điện tử, radar trước/sau, bốn- cửa xe, hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh cấp độ L2+, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa ACC, hỗ trợ kẹt xe TJA, hệ thống giữ làn LKA, nhắc nhở an toàn chuyển làn xe LCA và tới 14 chức năng. Mẫu xe sedan Arrizo 5 GT 2023 cũng sẽ được trang bị các chức năng như tìm xe từ xa, hệ thống kiểm soát chất lượng không khí AQS, hệ thống tự làm sạch buồng lái chủ động từ xa Ricscs, lọc không khí bằng ion âm, v.v., có thể tối ưu hóa hơn nữa môi trường lái xe trong xe. Về sức mạnh, xe mới được trang bị động cơ 1.5T, kết hợp hệ truyền động với hộp số vô cấp CVT, công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Bản 1.6T có công suất cực đại 194 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp với hệ truyền động là hộp số ly hợp kép 7 cấp. Là một mẫu xe sedan hạng C với phong cách thể thao, vì thế, đối thủ của Arrizo 5 GT 2023 là các cái tên GAC Trumpchi Yingbao, Changan UNI-V hay MG 6 đều có cách định vị tương tự nhau. Đặc điểm chung của một số mẫu xe là đều áp dụng thiết kế thể thao, hướng đến thị trường trẻ. Nếu về Việt Nam, mẫu xe Arrizo 5 GT sẽ là đối thủ của Honda Civic RS. Video: Arrizo 5 GT 2023 chiếc sedan Trung Quốc “đậm chất” Lexus.

