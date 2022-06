Chery Arrizo 5 GT 2022 của Trung Quốc “nhái trắng trợn” Lexus

Cách đây vài ngày, hãng Chery của Trung Quốc đã tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu xe mới mang tên Arrizo 5 GT. Những hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông nước ngoài vì Chery Arrizo 5 GT 2022 mới "nhái trắng trợn" một số chi tiết thiết kế của xe Lexus. Đầu tiên phải kể đến lưới tản nhiệt của mẫu ôtô Trung Quốc này. Theo đó, mẫu Chery Arrizo 5 GT hoàn toàn mới mang trên mình lưới tản nhiệt màu đen bóng, được thiết kế hình con suốt và đi kèm mắt lưới hình quả trám. Đây vốn là thiết kế lưới tản nhiệt đặc trưng của thương hiệu Lexus. Đồng thời, lưới tản nhiệt của Chery Arrizo 5 GT 2022 khiến người ta lập tức liên tưởng đến Lexus LX570 TRD đời cũ. Nằm hai bên lưới tản nhiệt của Chery Arrizo 5 GT 2022 là cụm đèn pha LED với 2 bóng hình chữ nhật và dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Một lần nữa, thương hiệu xe Trung Quốc lại "ăn cắp" thiết kế của Lexus. Cụm đèn pha của mẫu ô tô Trung Quốc này khá giống với Lexus RX. Tiếp đến là khe gió hình tam giác nằm dọc ở 2 góc đầu xe của Chery Arrizo 5 GT 2022. Chi tiết này được đánh giá là tương tự trang bị của những mẫu xe mang phong cách thể thao Lexus F SPORT. Đèn pha của Lexus RX450h Được biết, Arrizo 5 GT vốn là phiên bản thể thao của mẫu xe Chery Arrizo 5 Plus. Ngoài những chi tiết "nhái" của Lexus, mẫu ô tô Trung Quốc này còn được trang bị logo "GT" trên lưới tản nhiệt và cửa cốp sau, vành nhôm 17 inch với thiết kế 5 chấu kép, cùm phanh màu cam, đèn hậu LED với tạo hình chữ "T" bên trong cũng như 4 ống xả tròn trịa. Khu vực ống xả của xe còn được bao quanh bằng viền sợi carbon nhằm tăng vẻ thể thao. Hiện chưa có hình ảnh chụp nội thất của Chery Arrizo 5 GT 2022. Tuy nhiên, hình ảnh chụp trên đường thử cho thấy xe được trang bị vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí nối liền với nhau, nằm độc lập trên mặt táp-lô cũng như cần số ngắn. "Trái tim" của Chery Arrizo 5 GT 2022 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6 giây. Hiện thông tin về kích thước và giá xe Chery Arrizo 5 GT 2022 vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, Chery Arrizo 5 Plus thuộc phân khúc sedan cỡ C với chiều dài 4.710 mm, chiều rộng 1.825 mm, chiều cao 1.490 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. Rất có thể kích thước của Chery Arrizo 5 GT 2022 cũng sẽ không thay đổi nhiều so với Arrizo 5 Plus. Do đó, khi có mặt trên thị trường, Chery Arrizo 5 GT 2022 sẽ là đối thủ của Honda Civic và Toyota Corolla. Chery hiện là 1 trong 5 hãng xe lớn nhất của Trung Quốc. Ngoài thị trường nội địa, Chery hiện còn "vươn cánh tay" ra nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Indonesia và Malaysia. Theo tin đồn, trong năm nay, Chery cũng sẽ gia nhập thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết Chery Tiggo8 Pro của Trung Quốc.

