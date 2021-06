Archer Maker - “taxi bay” không tiếng ồn, nhẹ hơn Tesla Model 3

Vào tối ngày 10/6 vừa qua, công ty Archer đến từ California, Mỹ, đã hé lộ nguyên mẫu máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL) mới của mình tại một sự kiện được tổ chức ở thành phố Los Angeles. Phương tiện tân tiến này được đặt tên là chiếc Archer Maker chạy điện, và để trình diễn nó có thể làm gì, những người tham gia sự kiện đã được mời tham gia vào một chuyến bay mô phỏng. Khi vấn đề tắc nghẽn ngày càng trở nên khó giải quyết, ngày càng nhiều công ty tung ra các sản phẩm và ý tưởng được tạo ra để đưa con người lên bầu trời và bỏ qua các con đường giao thông đông đúc bên dưới. Đó cũng là điều mà chiếc taxi bay Archer đang cố gắng đạt được. Máy bay mới của công ty, Maker, là một phương tiện dạng eVTOL dành cho hai hành khách, được thiết kế để phục vụ vai trò một cỗ máy thử nghiệm các công nghệ mới. Nó có một hệ thống đẩy điện phân phối, cho phép 12 mô tơ điện tiếp nhận năng lượng từ 6 cụm pin riêng lẻ. Thiết kế này giúp Maker có thể duy trì chuyến bay ngay cả khi 1 hoặc 2 mô tơ của nó bị hỏng.Một trong những trọng tâm chính của công ty là tiếng ồn được tạo ra bởi các cánh quạt. Không ai muốn một thành phố tràn ngập các phương tiện eVTOL bay lượn trên không trung và tạo ra những tiếng ồn lớn hơn cả những chiếc xe bên dưới. Để khắc phục vấn đề đó, Archer đặc biệt trang bị cho Maker 12 bộ cánh quạt loại nhỏ, có thể quay chậm hơn so với cánh quạt của máy bay trực thăng thông thường. Archer Maker 2022 mới sẽ có thể bay lên độ cao khoảng 610 mét so với mặt đất, và theo công ty, nó sẽ yên lặng hơn 100 lần so với máy bay trực thăng. Nói một cách khác, Maker chỉ tạo ra tiếng ồn ngang ngửa một chiếc tủ lạnh gia đình. Trên phương diện tốc độ, Maker sẽ có thể đạt tốc độ tối đa 240 km/h, và sẽ sử dụng chỉ 30% dung lượng pin cho các chuyến đi tầm 32-64 km. Chuyện này sẽ khiến pin có thể sạc nhanh trước chuyến bay tiếp theo. Máy bay sẽ sẵn sàng cất cánh sau khoảng 10 phút sạc và có tiềm năng thực hiện 40 chuyến mỗi ngày. Ngoài ra, một điểm đáng chú ý nữa là Maker có trọng lượng rất nhẹ chỉ khoảng 1,5 tấn, nhẹ hơn 300 kg so với một chiếc Tesla Model 3. Archer dự kiến sẽ hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Maker vào quý 4 năm 2021, và có kế hoạch bắt đầu sản xuất vào năm 2022. Trong nỗ lực giảm lượng khí thải carbon của mình, hãng hàng không United Airlines đã công bố kế hoạch mua số lượng eVTOL trị giá 1 tỷ USD, và nếu mọi việc diễn ra như kế hoạch, họ dự kiến sẽ bắt đầu các chuyến bay thương mại từ Los Angeles và Miami vào năm 2024. Công ty gốc California cũng có kế hoạch xây dựng một mạng lưới hoàn chỉnh với các điểm cất cánh và hạ cánh cho những chiếc eVTOL. Tuy nhiên, họ sẽ không thực sự tạo ra các điểm mới vì thực sự không có nhiều không gian thừa trong các siêu đô thị. Thay vào đó, Archer sẽ sử dụng nóc nhà của các garage đỗ xe. Video: Ra mắt Archer Maker - “taxi bay” không tiếng ồn.

