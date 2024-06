Aion Y Plus gây sốt tại Thái Lan, có làm “nên chuyện” tại Việt Nam?

Trong nửa đầu của năm 2024, GAC Aion của Trung Quốc - hãng xe điện sắp ra mắt tại Việt Nam cũng có doanh số tương đối cao tại thị trường Thái Lan, xếp thứ 4 trong top 10 xe bán chạy nhất. Dù chỉ mới ra mắt vào năm 2023 nhưng mẫu Aion Y Plus 2024 mới hiện tại là mẫu xe điện bán chạy nhất của hãng với doanh số đạt hơn 1,300 xe, xếp thứ 7 trong số 20 mẫu xe điện bán chạy nhất tại Thái Lan. Aion Y Plus sở hữu ngoại hình khá giống Hyundai Stargazer tại Việt Nam. Xe có kích thước chiều dài là 4.535 mm, chiều rộng là 1.870 mm và trục cơ sở dài 2.750 mm. Kích thước này ngang với VinFast VF7 nhưng chiều dài cơ sở lại ngắn hơn đáng kể. Tuy được định vị trong phân khúc SUV nhưng Aion Y Plus có thiết kế ngoại thất khá giống xe MPV. Xe có một số trang bị đáng chú ý như: cụm đèn LED định vị ban ngày xếp dọc, mâm xe 17 inch, tay nắm cửa ẩn theo phong cách siêu xe Lamborghini. Về nội thất, xe sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi. Với chiều dài cơ sở lớn và thiết kế sàn phẳng nên nội thất của mẫu xe Trung Quốc này khá rộng rãi. Khoảng duỗi chân dành cho hành khách phía sau lên đến 1.022 mm, được khẳng định là rộng hàng đầu phân khúc. Xe được trang bị các tiện ích như: ghế lái chỉnh điện 6 hướng, vô lăng chỉnh 2 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch Màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch, đèn viền trang trí nội thất 32 màu, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type A, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau và đèn LED đọc sách. Thêm vào đó là những trang bị an toàn như 4 cảm biến và camera 360 độ. Tại thị trường Thái Lan, Aion Y Plus bản cao cấp được trang bị một động cơ điện cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 225 Nm. Xe sử dụng pin 68,3 kWh, mang đến phạm vi hoạt động sau một lần sạc đầy khoảng 550 km theo chuẩn NEDC. Trong khi đó, bản thấp hơn dùng pin 63,2 kWh, quãng đường di chuyển tối đa là 490 km. Aion Y Plus được trang bị gói hỗ trợ lái tự động ADAS như ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh tự động, đỗ xe tự động,... Theo kế hoạch Aion sẽ giới thiệu hai mẫu xe mới là Y Plus và Aion ES tại Việt Nam vào tháng 6 này. Hiện cả hai mẫu xe đều đang được trưng bày tại đại lý để tiện cho khách tham quan, trải nghiệm. Theo thông tin từ Harmony, đơn vị phân phối xe Aion tại Việt Nam, khách hàng đặt cọc xe sớm sẽ được nhận bộ quà tặng gồm 01 năm bảo hiểm vật chất, bộ sạc di động, 03 năm bảo dưỡng miễn phí và được ưu tiên chọn màu xe, ưu tiên nhận xe trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, khách hàng khi hoàn cọc sẽ được tặng kèm theo 01 voucher trị giá 10 triệu đồng để chính mình hoặc bạn bè có thể dùng cho lần mua xe Aion tiếp theo. Chương trình có hiệu lực từ nay đến hết ngày 31/06/2024. Video: Xem chi tiết xe điện Aion Y Plus tại Thái Lan.

