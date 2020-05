Acura TLX 2021 chính thức vén màn, từ 810 triệu đồng tại Mỹ

Mẫu xe Acura TLX 2021 mới cuối cùng đã được vén màn với hàng loạt tinh chỉnh bắt mắt, tái thiết kế ngôn ngữ tạo cùng cùng ứng dụng thêm công nghệ tối tân. Từ đó, TLX 2021 hứa hẹn sẽ nâng tầm thoải mái và đáng tin cậy vốn có của mẫu xe tiền nhiệm. Từng xuất hiện trước đây dưới danh nghĩa là mẫu xe Type S concept, mẫu sedan hạng sang Acura TLX 2021 trang bị bộ lưới tản nhiệt ngũ giác táo bạo cùng cặp đèn pha LED Jewel Eye thanh mảnh kèm theo hốc gió sắc bén đặc trưng. Ngoài ra, xe còn có thân hình thể thao cực đỉnh, kính chắn gió thon gọn, mui xe “mượt mà” và cản sau thu hút. Kiểu dáng thể thao của mẫu ô tô Acura TLX 2021 tiếp tục được nhấn mạnh thêm với hệ thống ống xả kép, cánh gió đuôi và đèn hậu thanh mảnh. Khách hàng mong muốn bộc lộ tính thể thao hơn nữa có thể lựa chọn biến thể TLX A-Spec. Xe có hệ thống đèn tối màu, điểm nhấn trang trí đen bóng và la-zăng hợp kim 19 inch Shark Grey. Biến thể TLX Type S còn nâng tầm thể thao hơn nữa khi có lưới tản nhiệt độc đáo và hốc gió lớn hơn. Những điểm nổi bật khác bao gồm bộ khuếch tán trước/sau hầm hố, hệ thống ống xả thể thao và la-zăng 20 inch tích hợp lốp hiệu suất. Nhờ kiểu dáng thể thao, Acura TLX 2021 trông gọn hơn thực tế. So với người tiền nhiệm, xe dài hơn 74 mm, rộng hơn 56 mm, thấp hơn 15 mm. Trục cơ sở cũng kéo dài thêm 94 mm. Bên trong cabin, mẫu xe hơi mới Acura TLX 2021 trang bị vô lăng bọc da mới và cụm đồng hồ tối giản với màn hình 7 inch. Xe thay thế thiết lập màn hình kép bằng hệ thống thông tin giải trí 10,2 inch tại trung tâm xe. Dựa trên phiên bản trong NSX, cụm cần số có thiết kế xếp tầng với cần số mới và các điểm nhấn màu đen bóng. Cabin Acura TLX 2021 trở nên sang trọng hơn so với thế hệ trước do có các điểm nhấn trang trí bằng nhôm và gỗ. Ngoài ra, xe còn đi kèm bộ sạc điện thoại không dây và touchpad để điều khiển hệ thống thông tin giải trí. Một loạt các tùy chọn bao gồm ghế bọc da Milano và ghế trước chỉnh điện 16 hướng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn màn hình HUD 10,5 inch và hệ thống đèn gầm nội thất với 24 chế độ khác nhau. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống âm thanh cao cấp với loa siêu trầm. Dưới nắp ca-pô của Acura TLX 2021 là động cơ tăng áp 2 lít tạo ra công suất 272 mã lực và mô-men xoắn 379 Nm. Sức mạnh xe đã tăng 66 mã lực và 133 Nm so với động cơ 4 xi-lanh đương thời. Mẫu xe mới trang bị hộp số tự động 10 cấp có công nghệ Sequential SportShift. Hệ dẫn động cầu trước là tiêu chuẩn trong khi dẫn động 4 bánh là tùy chọn. Hệ thống truyền động có thể phân bố 70% mô-men xoắn động cơ đến các bánh sau trong quá trình lái xe bình thường. Về kết cấu, Acura TLX 2021 sở hữu nền tảng mới và hệ thống treo xương đòn kép phía trước. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến khả năng xử lý và vào cua chính xác hơn. Hơn nữa, xe còn có hệ thống phanh đặc biệt có nguồn gốc từ NSX. Riêng phiên bản TLX Type S sẽ có phanh trước Brembo bốn piston và đĩa phanh lớn hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Các tính năng mới bao gồm màn hình theo dõi sự tập trung của người lái, hệ thống nhận dạng bảng hiệu giao thông và hỗ trợ kẹt xe với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, túi khí hành khách phía trước mới để giảm thiểu các chấn thương tiềm ẩn. Được chế tạo tại Marysville, Ohio, xe sẽ đến các đại lý Mỹ vào mùa thu này. Mức giá xe Acura TLX 2021 khởi điểm sẽ vào khoảng 35.000 USD (hơn 810 triệu đồng). Video: Chi tiết Acura TLX 2021 thế hệ mới.

