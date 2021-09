7X Design Rayo - Lamborghini Huracan "hàng khủng" gần 2000 mã lực

Trong vài năm qua, ngành chế tạo thân xe theo yêu cầu đã bùng nổ trở lại với những siêu xe phiên bản cực giới hạn xuất hiện nhiều hơn thường lệ. Mới đây, một công ty có tên 7X Design đã bất ngờ giới thiệu một hypercar độc đáo mới, dựa trên một chiếc Lamborghini Huracan gần 2000 mã lực. Nó có tên gọi Lamborghini Huracan Rayo mới, được sản xuất bởi Envisage Group ở Coventry, nước Anh, và đã ra mắt công chúng tại sự kiện Concours of Elegance. Chiếc xe đặc biệt này chia sẻ khung gầm với Lamborghini Huracan LP 610-4, nhưng nó mang một thân vỏ được tái thiết kế hoàn toàn làm bằng sợi carbon. Những phần còn giữ lại của chiếc Huracan ban đầu gồm các cửa kính, đèn pha, đèn hậu, và gương. Mũi xe đã được kéo dài đáng kể, nhô ra nhiều hơn so với bộ chẻ gió, trong khi chi tiết trang trí trông như lông mi đã được thêm vào bên dưới đèn pha với nắp trong suốt. Ở phía bên sườn, chiếc xe có cửa hút gió thấp hơn và lớn hơn trước kia, trong khi đuôi xe cũng dài hơn với bộ khuếch tán gió lớn và một cặp vây thay vì cánh lướt gió ở trên. 7X Design tuyên bố rằng những thay đổi này đã dẫn đến hệ số lực cản là 0,279 cd, so với 0,39 cd của Huracan tiêu chuẩn. Ở khía cạnh hiệu suất, Rayo có trang bị một động cơ tăng áp kép 10 dung tích 5.2 lít độ, đặt vị trí giữa xe, sản sinh 1.874 mã lực, mạnh hơn 3 lần so với 602 mã lực ban đầu. Công ty thậm chí còn tuyên bố tốc độ tối đa mục tiêu của xe là 300 dặm/h (483 km/h), một tuyên bố táo bạo đối với một nhà sản xuất xe không tên tuổi. Dù không có hình ảnh nào về nội thất, nhưng chắc nó sẽ chia sẻ nhiều điểm với Huracan, có chất liệu bọc độc đáo để phù hợp với màu sơn ngoại thất Sport Orange và những điểm nhấn màu vàng trên bộ la-zăng hợp kim và ống pô. 7X Design không công bố giá xe Lamborghini Huracan Rayo độc nhất vô nhị này, trong khi Envisage Group vui mừng được phô trương kỹ năng chế tạo thân vỏ của họ. Rayo có thể đã được thiết kế và sản xuất theo một đặt hàng đặc biệt, và nếu là vậy, chủ xe nhất định phải là một đại gia hết sức giàu có. Video: Siêu xe 7X Design Rayo độ từ Lamborghini Huracan.

