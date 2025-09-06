Hà Nội

Thế giới

Ô tô đâm vào xe tải, 5 doanh nhân tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bihar, Ấn Độ, khiến 5 doanh nhân trên một chiếc ô tô tử vong.

An An (Theo NDTV)

Theo NDTV, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ gần Suiya Mor, bang Bihar, Ấn Độ, vào khoảng 12h45 ngày 4/9.

Khi đó, chiếc ô tô chở 5 doanh nhân chạy với tốc độ cao đã đâm vào một chiếc xe tải trên quốc lộ. Cú va chạm mạnh đến mức phần đầu ô tô bị kẹt vào xe tải.

ando.png
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ấn Độ đã khiến 5 doanh nhân tử vong. Ảnh: udaipurkiran.com.

Người dân địa phương nghe thấy tiếng động lớn nhanh chóng chạy đến hiện trường và báo cảnh sát.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã đưa được thi thể các nạn nhân ra ngoài sau khoảng 2 tiếng.

5 doanh nhân trên ô tô thiệt mạng là cư dân của Patna và các khu vực lân cận, kinh doanh thuốc trừ sâu và các sản phẩm nông nghiệp.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Rajesh Kumar (50 tuổi), Sanjay Kumar Sinha (55 tuổi), Kamal Kishore (38 tuổi), Prakash Chaurasia (35 tuổi) và Sunil Kumar (38 tuổi).

Gia đình nạn nhân cho biết họ đến Fatuha để công tác và đang trên đường trở về Patna thì xảy ra tai nạn. Rajesh Kumar được cho là điều hành một công ty nông nghiệp có uy tín.

ando2.png
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Ảnh: NDTV.

Theo cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát Patna, chiếc ô tô chạy với tốc độ rất cao trong khi xe tải di chuyển chậm hoặc đỗ bên lề đường mà không có tín hiệu đèn giao thông, người lái ô tô không phanh kịp.

Được biết, tài xế xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường sau tai nạn. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra.

Thi thể nạn nhân được đưa tới Cao đẳng Y khoa và Bệnh viện Patna (PMCH) để khám nghiệm tử thi.

#tai nạn giao thông Ấn Độ #ô tô đâm xe tải Bihar #tai nạn quốc lộ Bihar #nguyên nhân tai nạn ô tô #cứu hộ tai nạn giao thông #điều tra tai nạn ô tô Bihar

