Thế giới

Ô tô đâm vào cây, đôi vợ chồng trẻ tử vong thương tâm

Đôi vợ chồng ngoài 30 tuổi và hai người khác tử vong sau khi chiếc ô tô chở họ đâm vào cây ở Đức.

An An (Theo DM)

Theo Daily Mail, truyền thông địa phương đưa tin ngày 24/8, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần xa lộ L3229 ở Kassel, gần Hesse ở miền trung nước Đức.

Chiếc ô tô mang biển số Anh dường như đã lao ra khỏi đường và đâm vào những cái cây cách đó khoảng 30 mét.

oto1.png
Hiện trường vụ tai nạn ở Đức. Ảnh: DM.

Các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được cảnh báo tự động từ điện thoại của một trong những nạn nhân, sau đó, xe cứu thương cùng lực lượng y tế, cứu hộ và cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường. Họ nhìn thấy chiếc xe nằm nghiêng, kẹt giữa nhiều cây xanh.

Bốn nạn nhân, không phải công dân Đức, được phát hiện tử vong tại hiện trường, trong đó có một cặp vợ chồng trẻ ngoài 30 tuổi cùng hai nạn nhân nữ khác.

oto2.png
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. Ảnh: DM.

Theo người phát ngôn của Cơ quan Cứu hỏa tình nguyện Reinhardshagen, vụ tai nạn này có số người tử vong cao bất thường.

Cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng

