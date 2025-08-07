Hà Nội

Thế giới

Bị bỏ lại trong ô tô trời nóng, bé trai 5 tháng tuổi tử vong

Người cha đã bị bắt giữ sau khi cậu con trai 5 tháng tuổi của anh tử vong vì bị bỏ lại trong chiếc ô tô giữa trời nắng nóng.

An An (Theo NYP)

Theo New York Post, cảnh sát Hastings, Nebraska (Mỹ), đã nhận được tin báo về một bé trai 5 tháng tuổi được tìm thấy bất tỉnh trong chiếc ô tô giữa trời nóng tại bãi đậu xe của Pacha Soap Co. vào khoảng 17 giờ chiều 28/7.

Lực lượng cứu hộ, y tế đã cố gắng hồi sức cho bé trai tại hiện trường trước khi đưa bé đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe Mary Lanning, nơi đứa trẻ được tuyên bố đã tử vong.

oto2.png
Người cha bị bắt giữ sau khi cậu con trai 5 tháng tuổi tử vong trong ô tô dưới trời nắng nóng. Ảnh: Văn phòng cảnh sát Quận Adams.

Cuộc điều tra sơ bộ xác định rằng bé tử vong do tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.

Cha của bé, Jeremy Hansen, đã bị bắt giữ sau đó cùng ngày.

Hansen, 36 tuổi, bị cáo buộc tội ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong.

Hansen chính thức bị Văn phòng Biện lý Quận Adams buộc tội vào ngày 29/7 và ra hầu tòa lần đầu vào ngày 1/8.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, nhiệt độ ở Hastings hôm 28/7 là hơn 32 độ C.

be2.png
Bé 5 tháng tuổi tử vong sau khi bị bỏ lại trong ô tô dưới trời nắng nóng. Ảnh: Văn phòng cảnh sát Quận Adams.

Theo số liệu thống kê của tổ chức Kids and Car Safety, từ năm 1990 đến năm 2024, đã có 5 trẻ em tử vong trong ô tô dưới trời nóng ở Nebraska.

Hơn 1.100 trẻ em tử vong trong ô tô dưới trời nóng tại Mỹ kể từ năm 1990, trong đó 88% số ca tử vong trên toàn quốc là trẻ em 3 tuổi trở xuống.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cứu sống bé trai bị bỏ quên trong ô tô ở Vĩnh Phúc

Nguồn video: THĐT
Thế giới

Đang đi bộ trên đường, 4 người bị ô tô tông tử vong

Chiếc ô tô bất ngờ nổ lốp, đâm vào một nhóm người đang đi bộ trên đường, khiến 4 nạn nhân tử vong.

Theo New Indian Express, vụ tai nạn chết người xảy ra trên đường Gwalior-Shivpuri ở Gwalior, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, vào khoảng 1h30 sáng 23/7.

Khi đó, một chiếc ô tô chở 5 người đang chạy với tốc độ cao thì bất ngờ nổ lốp, khiến xe mất lái và tông vào nhóm người Kanwariya đang đi bộ trên đường.

Thế giới

Bị "nhốt" trong ô tô, 4 em nhỏ tử vong thương tâm

Trong lúc chơi đùa, 4 đứa trẻ đã vào trong một chiếc ô tô đang đỗ. Cửa xe sau đó bất ngờ bị khóa, khiến các em nhỏ bị nhốt bên trong.

Theo NDTV, vụ 4 em nhỏ tử vong trong chiếc ô tô đóng kín xảy ra tại làng Dwarapudi, Vijayanagaram, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 19/5.

Cảnh sát thông tin, khi chơi đùa cùng nhau, 4 đứa trẻ, đều dưới 10 tuổi, thấy một chiếc ô tô đang đỗ ở đó, cửa mở nên vào trong xe. Tuy nhiên, cửa xe bất ngờ khóa lại sau đó, khiến chúng mắc kẹt bên trong.

Thế giới

Ô tô tông trực diện xe tải, 6 người thiệt mạng

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe tải ở Ấn Độ đã khiến 6 người tử vong và hai em nhỏ bị thương nặng.

Theo India Today, vụ tai nạn ô tô tông trực diện xe tải xảy ra trên đường cao tốc gần Thaticherla Motu ở Komarolu Mandal thuộc quận Prakasam, bang Andhra Pradesh, vào khoảng 13h40 phút chiều 23/5 (giờ địa phương).

ando2.png
Hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người thương vong ở Ấn Độ. Ảnh: The Hindu.
