Bị bỏ lại trong ô tô trời nóng, bé trai 5 tháng tuổi tử vong

Người cha đã bị bắt giữ sau khi cậu con trai 5 tháng tuổi của anh tử vong vì bị bỏ lại trong chiếc ô tô giữa trời nắng nóng.

Theo New York Post, cảnh sát Hastings, Nebraska (Mỹ), đã nhận được tin báo về một bé trai 5 tháng tuổi được tìm thấy bất tỉnh trong chiếc ô tô giữa trời nóng tại bãi đậu xe của Pacha Soap Co. vào khoảng 17 giờ chiều 28/7.

Lực lượng cứu hộ, y tế đã cố gắng hồi sức cho bé trai tại hiện trường trước khi đưa bé đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe Mary Lanning, nơi đứa trẻ được tuyên bố đã tử vong.

Người cha bị bắt giữ sau khi cậu con trai 5 tháng tuổi tử vong trong ô tô dưới trời nắng nóng. Ảnh: Văn phòng cảnh sát Quận Adams.

Cuộc điều tra sơ bộ xác định rằng bé tử vong do tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.

Cha của bé, Jeremy Hansen, đã bị bắt giữ sau đó cùng ngày.

Hansen, 36 tuổi, bị cáo buộc tội ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong.

Hansen chính thức bị Văn phòng Biện lý Quận Adams buộc tội vào ngày 29/7 và ra hầu tòa lần đầu vào ngày 1/8.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, nhiệt độ ở Hastings hôm 28/7 là hơn 32 độ C.

Bé 5 tháng tuổi tử vong sau khi bị bỏ lại trong ô tô dưới trời nắng nóng. Ảnh: Văn phòng cảnh sát Quận Adams.

Theo số liệu thống kê của tổ chức Kids and Car Safety, từ năm 1990 đến năm 2024, đã có 5 trẻ em tử vong trong ô tô dưới trời nóng ở Nebraska.

Hơn 1.100 trẻ em tử vong trong ô tô dưới trời nóng tại Mỹ kể từ năm 1990, trong đó 88% số ca tử vong trên toàn quốc là trẻ em 3 tuổi trở xuống.

