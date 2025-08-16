Tảng đá rơi trúng, ô tô lao xuống hẻm núi khiến 6 người chết

6 người, bao gồm 5 thành viên trong một gia đình, đã thiệt mạng khi một tảng đá rơi trúng xe của họ khiến chiếc xe lao xuống hẻm núi sâu.

Theo Hindustan Times, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại khu vực Chanvas, Chamba, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, vào khoảng 21h30 tối 7/8.

Khi đó, chiếc xe chở 6 người, bao gồm 5 thành viên trong một gia đình, đã bị một tảng đá rơi trúng, khiến xe lao xuống hẻm núi sâu. Người dân trong làng cho biết họ đã nghe thấy tiếng động lớn và nhanh chóng báo cảnh sát.

Hiện trường chiếc ô tô bị tảng đá đè trúng, rơi xuống hẻm núi ở bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: HT.

Vụ tai nạn đã khiến cả 6 người trên xe thiệt mạng và phải mất 6 giờ lực lượng cảnh sát, cứu hộ mới có thể tìm thấy thi thể.

Danh tính 6 nạn nhân được xác định là Rajesh Kumar, 40 tuổi, một giáo viên trường công lập ở làng Bulwas, vợ anh, Hanso, 36 tuổi, con gái Aarti, 17 tuổi và con trai Deepak, 15 tuổi. Ngoài ra, anh trai của Hanso là Hemraj, 37 tuổi, và một cư dân trong làng đi cùng họ là Rakesh Kumar, 44 tuổi, cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực cách nhà nạn nhân chỉ khoảng 1 km, khi gia đình họ đang trên đường trở về Bulwas để mừng lễ Rakshabandhan.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc.

