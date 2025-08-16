Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tảng đá rơi trúng, ô tô lao xuống hẻm núi khiến 6 người chết

6 người, bao gồm 5 thành viên trong một gia đình, đã thiệt mạng khi một tảng đá rơi trúng xe của họ khiến chiếc xe lao xuống hẻm núi sâu.

An An (Theo HT)

Theo Hindustan Times, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại khu vực Chanvas, Chamba, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, vào khoảng 21h30 tối 7/8.

Khi đó, chiếc xe chở 6 người, bao gồm 5 thành viên trong một gia đình, đã bị một tảng đá rơi trúng, khiến xe lao xuống hẻm núi sâu. Người dân trong làng cho biết họ đã nghe thấy tiếng động lớn và nhanh chóng báo cảnh sát.

oto.png
Hiện trường chiếc ô tô bị tảng đá đè trúng, rơi xuống hẻm núi ở bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: HT.

Vụ tai nạn đã khiến cả 6 người trên xe thiệt mạng và phải mất 6 giờ lực lượng cảnh sát, cứu hộ mới có thể tìm thấy thi thể.

Danh tính 6 nạn nhân được xác định là Rajesh Kumar, 40 tuổi, một giáo viên trường công lập ở làng Bulwas, vợ anh, Hanso, 36 tuổi, con gái Aarti, 17 tuổi và con trai Deepak, 15 tuổi. Ngoài ra, anh trai của Hanso là Hemraj, 37 tuổi, và một cư dân trong làng đi cùng họ là Rakesh Kumar, 44 tuổi, cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực cách nhà nạn nhân chỉ khoảng 1 km, khi gia đình họ đang trên đường trở về Bulwas để mừng lễ Rakshabandhan.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng

#tai nạn xe hơi #tảng đá rơi #tai nạn thảm khốc #điều tra tai nạn #Himachal Pradesh #gia đình gặp nạn

Bài liên quan

Thế giới

Ô tô mất lái lao xuống kênh, 11 người tử vong

Ít nhất 11 người thiệt mạng sau khi chiếc ô tô chở họ mất lái và lao xuống kênh ở Ấn Độ.

>>> Mời độc giả xem video về vụ ô tô mất lái lao xuống kênh ở Ấn Độ

Nguồn video: India TV.
Xem chi tiết

Thế giới

Tránh xe tải ngược chiều, ô tô lao xuống sông hai người chết

Tài xế ô tô mất lái khi cố gắng tránh một chiếc xe tải chạy ngược chiều, khiến chiếc xe lao xuống sông ở Ấn Độ.

Theo India Times, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Indore, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 12/7.

Khi đó, tài xế chiếc SUV đã mất lái khi cố gắng tránh một chiếc xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Indore-Betul, khiến chiếc xe lao xuống sông Kali Sindh bên dưới.

Xem chi tiết

Thế giới

Ô tô tông vào xe bán tải đang đỗ, 9 người tử vong

9 người, trong đó có một em nhỏ 6 tuổi, tử vong trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Pune-Baramati, Ấn Độ.

Theo Hindustan Times, chiếc ô tô Swift Dzire chạy quá tốc độ đã đâm vào xe bán tải đỗ bên lề đường, đoạn nối thị trấn Jejuri và Morgaon, Ấn Độ, khoảng 18h45 ngày 18/6.

Cảnh sát cho biết, Somnath Ramchandra Waise, chủ khách sạn, đang dỡ tủ lạnh từ xe bán tải thì chiếc ô tô bất ngờ đâm vào.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới