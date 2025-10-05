Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nữ sinh lớp 8 ở Huế bị bạn đánh, bắt quỳ gối trong nhà vệ sinh

Nữ sinh này đã bị nhóm bạn “bao vây” tại khu vực nhà vệ sinh của trường, rồi bắt quỳ gối, vòng tay và bị hành hung.

Hạo Nhiên

Ngày 5/10, thông tin từ Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, liên quan đến clip nữ sinh đánh bạn đang lan truyền trên mạng xã hội, Sở đã yêu cầu Trường THCS Nguyễn Chí Diểu báo cáo vụ việc.

Trước đó, tối 4/10, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây quanh, bắt quỳ gối, vòng tay. Trong clip, nữ sinh bị một bạn học giật tóc, tát vào mặt, trong khi nhiều học sinh khác đứng xung quanh chỉ nhìn, không ai can ngăn.

edit-nu-sinh-lop-8-o-hue-bi-ban-danh-bat-quy-goi-17596355084911434193973.jpg
Nữ sinh bị nhóm bạn bắt quỳ trong nhà vệ sinh xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, TP. Huế. Ảnh cắt từ clip

Được biết, sự việc xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu vào chiều 2/10. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã mời phụ huynh và các em liên quan đến làm việc, đồng thời huy động bộ phận y tế và tâm lý học đường hỗ trợ, giúp học sinh ổn định sức khỏe và tinh thần.

Theo Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, các phụ huynh hợp tác, phối hợp tích cực trong quá trình giải quyết sự việc. Nhà trường rất tiếc và nhận thức rõ trách nhiệm, đồng thời gửi lời xin lỗi và chia sẻ sâu sắc đến phụ huynh, học sinh về sự việc bạo lực học đường vừa xảy ra.

Về hướng xử lý, nhà trường kiên quyết thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo tính kỷ luật, không định kiến, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh, vừa đặt trọng tâm vào giáo dục, giúp các em nhận thức đúng hành vi và sửa chữa lỗi lầm.

>>> Mời độc giả xem thêm video một học sinh bị đánh hội đồng.

(Nguồn: SGGP)
#Học sinh #TP Huế #bạo lực học đường #đánh bạn #giật tóc

Bài liên quan

Xã hội

Triệu tập người phụ nữ đăng clip bạo lực học đường lên mạng

Tại cơ quan Công an, Bà N. cho biết, do quá bức xúc khi cháu bé đánh cháu bà lan truyền đoạn clip này với ý thách thức dù gia đình không mong muốn công khai.

Triệu tập người phụ nữ đăng clip bạo lực học đường lên mạng

Ngày 9/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã triệu tập bà Đ.T.N. (trú tại xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) để làm rõ hành vi đăng tải đoạn video clip có nội dung bạo lực học đường lên mạng xã hội Facebook

z668657057495434e45e450fb8d01dfc6b064250493235-17494420283871213775736.jpg
Bà N. đăng tải nộng dung, hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh Công an tỉnh Hòa Bình
Xem chi tiết

Chính trị

Làm gì để không còn bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng?

"Nếu có thể chọn một ngày mà trong trường học không còn bạo lực, thì đó phải là ngày người lớn không còn đánh nhau...", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói.

Sáng 20/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

bạo lực học đường - vấn nạn nan giải

Xem chi tiết

Xã hội

Làm rõ hai nam sinh lớp 10 đánh nhau trong trường học ở Thanh Hóa

Công an Thanh Hóa đang vào cuộc xác minh và làm rõ việc 2 nam sinh đánh nhau trong khuôn viên nhà trường khiến 1 em bị thương và chảy máu ở đầu.

Ngày 29/8, thông tin từ bà Hoàng Thị Thúy, Hiệu Trưởng trường THPT Hoằng Hóa 2 (xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trong khuôn viên nhà trường vừa xảy ra vụ việc 2 nam sinh đánh nhau và công an đang vào cuộc xác minh.

z6957297971933-d051c2c086c82138890159843380b80d.jpg
Một trong hai nam sinh bị thương và chảy máu ở phần đầu, sau đó đã được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu.(ảnh cắt từ clip)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới