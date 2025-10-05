Nữ sinh lớp 8 ở Huế bị bạn đánh, bắt quỳ gối trong nhà vệ sinh

Nữ sinh này đã bị nhóm bạn “bao vây” tại khu vực nhà vệ sinh của trường, rồi bắt quỳ gối, vòng tay và bị hành hung.

Ngày 5/10, thông tin từ Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, liên quan đến clip nữ sinh đánh bạn đang lan truyền trên mạng xã hội, Sở đã yêu cầu Trường THCS Nguyễn Chí Diểu báo cáo vụ việc.

Trước đó, tối 4/10, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây quanh, bắt quỳ gối, vòng tay. Trong clip, nữ sinh bị một bạn học giật tóc, tát vào mặt, trong khi nhiều học sinh khác đứng xung quanh chỉ nhìn, không ai can ngăn.

Nữ sinh bị nhóm bạn bắt quỳ trong nhà vệ sinh xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, TP. Huế. Ảnh cắt từ clip

Được biết, sự việc xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu vào chiều 2/10. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã mời phụ huynh và các em liên quan đến làm việc, đồng thời huy động bộ phận y tế và tâm lý học đường hỗ trợ, giúp học sinh ổn định sức khỏe và tinh thần.

Theo Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, các phụ huynh hợp tác, phối hợp tích cực trong quá trình giải quyết sự việc. Nhà trường rất tiếc và nhận thức rõ trách nhiệm, đồng thời gửi lời xin lỗi và chia sẻ sâu sắc đến phụ huynh, học sinh về sự việc bạo lực học đường vừa xảy ra.

Về hướng xử lý, nhà trường kiên quyết thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo tính kỷ luật, không định kiến, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh, vừa đặt trọng tâm vào giáo dục, giúp các em nhận thức đúng hành vi và sửa chữa lỗi lầm.

