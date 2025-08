Nữ quái 18 tuổi ở Bắc Ninh cầm đầu nhóm xe máy đuổi đánh người

Nhóm quái xế gồm 16 thanh niên, do Sùng Thị D. 18 tuổi khởi xướng đã đi trên nhiều xe mô tô lạng lách, hò hét, rượt đuổi và chặn đánh người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 (Bắc Ninh) cũng đã phê chuẩn quyết định này.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 phát hiện một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng. Đơn vị đã phối hợp với Công an phường Nếnh khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 6h ngày 13/7/2025, tại khu vực đường gom gần cống chui cao tốc Hà Nội- Lạng Sơn thuộc tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), một nhóm gồm 16 thanh niên (độ tuổi từ 15-19, trong đó có 6 đối tượng là nữ), do Sùng Thị D. (SN 2007) khởi xướng, đã đi trên nhiều xe mô tô (chở 2-3 người/xe) lạng lách, hò hét, rượt đuổi và chặn đánh anh Giàng Thìn H. (SN 1997) và anh Sùng Thìn C. (SN 1998) đang lưu thông trên đường.

Các đối tượng nhặt gạch vỡ ven đường làm hung khí để tấn công anh C., anh H. và quay video lại toàn bộ sự việc, đưa video lên mạng xã hội.

Hành vi của D. và nhóm thanh niên diễn ra ngay tại đoạn đường có đông phương tiện qua lại, gần khu dân cư gây náo loạn, ách tắc giao thông và khiến người dân vô cùng hoang mang, bức xúc.