Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm ở Hà Nội

Đối tượng Nguyễn Văn Côn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội truy nã về tội Trộm cắp tài sản vừa bị Công an xã Đa Phúc bắt giữ.

Ngày 6/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an xã Đa Phúc, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Côn (SN 1997, trú tại thôn Kim Thượng, xã Đa Phúc, TP Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Côn.

Theo hồ sơ, ngày 12/6/2025, Côn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đa Phúc phát hiện đối tượng đang có mặt tại thôn An Ninh, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh. Công an xã Đa Phúc đã triển khai tổ công tác tiến hành bắt giữ đối tượng. Ngày 03/8/2025, Công an xã Đa Phúc đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Côn.

Hiện Công an xã Đa Phúc đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội để điều tra, giải quyết theo quy định.

