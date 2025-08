Bắt giữ nhóm thanh niên trộm tiền công đức tại Đền Thổ Cải

Sau 5 năm trốn nã vì tội trộm cắp tài sản, Trần Đình Trung bị Công an Nghệ An bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Ngày 5/8, thông tin từ Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt Trần Đình Trung (SN 1992), trú xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trần Đình Trung là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ án đột nhập nhà giám đốc công ty trộm tài sản giá trị hơn 2 tỷ đồng xảy ra tại TP HCM.