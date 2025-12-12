Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nóng mệnh lệnh của C08 với lực lượng CSGT TP HCM

“Thiết lập các khu vực trọng điểm; xử lý vi phạm công khai lẫn khép kín 24/24h và phải kiểm soát được chiều ra và vào trên tất cả các tuyến quốc lộ…”

Đăng Lê

Đó là chỉ đạo theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) đối với lực lượng CSGT toàn quốc nói chung và Phòng CSGT (PC08 - TP HCM) nói riêng trong đợt cao điểm bảo đảm Trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

img-8129.jpg
Lực lượng CSGT TP HCM ra quân thực hiện cao điểm trật tự ATGT Tết Nguyên đán Bính Ngọ theo chỉ đạo của C08, Bộ Công an.

Sáng 11/12, cùng với lực lượng CSGT Công an TP HCM, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) đã tổ chức ra quân thực hiện tập trung xử lý các chuyên đề trọng tâm như: nồng độ cồn, kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách… và các lỗi vi phạm trật tự ATGT nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

img-8128.jpg
Chỉ huy Đội SCGT Rạch Chiếc phát lệnh ra quân đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Theo chỉ đạo của PC08, các Đội CSGT trực thuộc tổ chức tuần tra theo hình thức liên tuyến; Đội CSGT Rạch Chiếc phải kiểm soát được chiều ra và vào trên tuyến quốc lộ 1 (từ TP HCM ra các tỉnh Miền Trung, phía Bắc; Tây Nguyên, Miền Tây và ngược lại), đây là tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt quan trọng do đơn vị đảm trách.

Thiết lập các khu vực kiểm soát; xử lý vi phạm công khai lẫn khép kín chia thành 4 ca 24/24h; kiểm soát chặt chẽ phương tiện, không ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

Lãnh đạo C08 đặc biệt lưu ý, lực lượng CSGT các địa phương phải đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT toàn quốc nói chung và PC08 - TP HCM ra quân đợt cao điểm bảo đảm Trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
#CSGT #nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Bài liên quan

Xã hội

Tạm giữ hình sự đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi bị dừng xe để kiểm tra, đối tượng đã đẩy một cán bộ trong tổ công tác về phía đầu xe tải đang lao tới.

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (SN 1977; trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

capture.png
Đối tượng Đặng Từ Thịnh tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Phú Thọ vào trường học hướng dẫn học sinh lái xe an toàn

Gần 1.000 học sinh ở Phú Thọ được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, trang bị kiến thức pháp luật, thực hành ngay tại sân trường.

Ngày 11/12, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phối hợp Trường THPT Minh Đài tổ chức chương trình tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho gần 1.000 học sinh.

2154156982713759482.jpg
Thiếu tá Nguyễn Tiến Công, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến học sinh. Ảnh: PV
Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Hà Nội mở đường hỗ trợ sản phụ đến bệnh viện an toàn

Tổ công tác Đội CSGT 14, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời dẫn đường, hỗ trợ đưa một sản phụ chuyển dạ đến Bệnh viện an toàn.

Sáng 10/12, tổ công tác của Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Trung tá Tạ Quang Hùng làm tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực nút giao Vành đai 3 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đến khoảng 9h20 cùng ngày, một chiếc taxi di chuyển lại gần vị trí của tổ công tác, sau đó anh Trần Văn H. (SN 1997; trú tại Ninh Bình) với tâm trạng lo lắng, sốt ruột cho biết trên xe lúc này có vợ anh là chị Phạm Thị T. (SN 1999) đang chuyển dạ sắp sinh cần được đưa đến Bệnh viện gấp nhưng đường khá đông.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới