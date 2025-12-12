Nóng mệnh lệnh của C08 với lực lượng CSGT TP HCM

“Thiết lập các khu vực trọng điểm; xử lý vi phạm công khai lẫn khép kín 24/24h và phải kiểm soát được chiều ra và vào trên tất cả các tuyến quốc lộ…”

Đó là chỉ đạo theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) đối với lực lượng CSGT toàn quốc nói chung và Phòng CSGT (PC08 - TP HCM) nói riêng trong đợt cao điểm bảo đảm Trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lực lượng CSGT TP HCM ra quân thực hiện cao điểm trật tự ATGT Tết Nguyên đán Bính Ngọ theo chỉ đạo của C08, Bộ Công an.

Sáng 11/12, cùng với lực lượng CSGT Công an TP HCM, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) đã tổ chức ra quân thực hiện tập trung xử lý các chuyên đề trọng tâm như: nồng độ cồn, kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách… và các lỗi vi phạm trật tự ATGT nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Chỉ huy Đội SCGT Rạch Chiếc phát lệnh ra quân đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Theo chỉ đạo của PC08, các Đội CSGT trực thuộc tổ chức tuần tra theo hình thức liên tuyến; Đội CSGT Rạch Chiếc phải kiểm soát được chiều ra và vào trên tuyến quốc lộ 1 (từ TP HCM ra các tỉnh Miền Trung, phía Bắc; Tây Nguyên, Miền Tây và ngược lại), đây là tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt quan trọng do đơn vị đảm trách.

Thiết lập các khu vực kiểm soát; xử lý vi phạm công khai lẫn khép kín chia thành 4 ca 24/24h; kiểm soát chặt chẽ phương tiện, không ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

Lãnh đạo C08 đặc biệt lưu ý, lực lượng CSGT các địa phương phải đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người tham gia giao thông.