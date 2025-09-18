Hà Nội

Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Ấn Độ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong đó thảo luận về mối quan hệ song phương và xung đột Ukraine.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 17/9, trong đó thảo luận về mối quan hệ song phương và xung đột Ukraine.

Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự hài lòng với sự phát triển thành công hiện nay của quan hệ Nga-Ấn Độ.

Tổng thống Nga Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AA.

"Các nhà lãnh đạo Nga - Ấn Độ đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Putin vào tháng 12 năm nay và cũng đề cập đến một loạt vấn đề quốc tế, bao gồm cuộc xung đột Ukraine", Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Trong suốt lịch sử hiện đại, quan hệ Nga-Ấn Độ luôn hữu nghị và nhận được sự ủng hộ trên toàn quốc ở cả hai nước".

Sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi viết trên mạng X rằng Ấn Độ cam kết tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Nga và sẵn sàng "đóng góp mọi khả năng có thể để giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine".

Anadolu dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết thêm, ông Modi mong được chào đón nhà lãnh đạo Nga đến Ấn Độ vào cuối năm nay.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8/2025

