Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Venezuela

Trong một tuyên bố, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 11/12, thảo luận về hợp tác song phương cũng như tình hình của Venezuela.

"Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị song phương, phù hợp với thỏa thuận hợp tác và đối tác chiến lược có hiệu lực từ tháng 11/2025", tuyên bố cho biết.

Tổng thống Nga Putin (phải) trong một cuộc gặp với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Kremlin.ru.

Điện Kremlin nhấn mạnh rằng hai bên tái khẳng định cam kết chung về việc nhất quán thực hiện các dự án chung trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, năng lượng, tài chính, văn hóa, nhân đạo và các lĩnh vực khác.

Thông cáo cho biết thêm rằng, Tổng thống Putin bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela và tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với chính sách của Chính phủ Tổng thống Maduro trong việc bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia trong bối cảnh áp lực bên ngoài ngày càng gia tăng.

TASS đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đánh giá cao cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin.

"Tôi đã có cuộc điện đàm dài với Tổng thống Putin, người đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với lòng dũng cảm của người dân Venezuela, ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Venezuela cũng như nỗ lực bảo vệ chủ quyền và hòa bình trong khu vực Mỹ Latinh", Tổng thống Maduro nói trên đài truyền hình Venezolana de Televisión.

Trước đó, ông Putin và ông Maduro đã ký kết thỏa thuận hợp tác và đối tác chiến lược sau cuộc hội đàm song phương tại Moscow (Nga) vào ngày 7/5. Theo thỏa thuận, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực quan trọng.