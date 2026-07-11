Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran và Thủ tướng Pakistan

Ngày 10/7, Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian, đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Được biết, Pakistan là nhà trung gian hòa giải quan trọng trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pezeshkian cho rằng sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết thực hiện các nghĩa vụ là những điều kiện tiên quyết chính cho bất kỳ thỏa thuận bền vững nào (giữa Mỹ và Iran), đồng thời ông cáo buộc Mỹ và Israel vi phạm các nghĩa vụ của mình.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký Bản ghi nhớ, vốn được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký trước đó, tại thủ đô Tehran, Iran, sáng 18/6/2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP.

Ông Pezeshkian bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ áp dụng cách tiếp cận có trách nhiệm và duy trì cơ hội thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Sharif bày tỏ lo ngại về những diễn biến gần đây và khả năng leo thang căng thẳng trong khu vực, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục các nỗ lực ngoại giao và kiềm chế để chuẩn bị nền tảng cho việc củng cố lệnh ngừng bắn và thiết lập hòa bình lâu dài.

Ông cho biết Pakistan sẽ tiếp tục vai trò của mình trong việc thúc đẩy các tiến trình ngoại giao và giảm căng thẳng cùng với các nhà trung gian hòa giải khu vực khác, bao gồm cả Qatar.

Trước đó, vào ngày 18/6, Mỹ và Iran đã ký Biên bản ghi nhớ về việc chấm dứt chiến sự trong khu vực trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Theo Biên bản ghi nhớ, hai nước dự kiến ​​sẽ tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

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