Thương vong mới nhất trong vụ nổ tại mỏ than ở Trung Quốc

Tính đến chiều 23/5, vụ nổ khí gas tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã khiến 90 người thiệt mạng và 9 người vẫn mất tích.

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tính đến chiều 23/5, vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở Changzhi, tỉnh Sơn Tây, tối 22/5 đã khiến 90 người thiệt mạng.

Ngoài ra, vẫn còn 9 thợ mỏ mất tích và hơn 120 người đã phải nhập viện, trong đó nhiều người bị thương do khí độc, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra và công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương với hàng trăm nhân viên cứu hộ và y tế được điều đến hiện trường.

Vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở Changzhi, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, tối 22/5 đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. Ảnh: Cao Yang/Xinhua/AP.

Cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương thông tin, những người chịu trách nhiệm về công ty liên quan đến vụ tai nạn mỏ đã bị bắt giữ.

Được biết, mỏ than nơi vừa xảy ra vụ tai nạn, do tập đoàn Shanxi Tongzhou Coal & Coke vận hành, đã bị Cục An toàn Mỏ Quốc gia Trung Quốc đưa vào danh sách các mỏ than dễ xảy ra tai nạn vào năm 2024 vì có “hàm lượng khí cao”.

Trước đó, vào tháng 2/2023, 53 người thiệt mạng trong vụ sập hầm tại một mỏ lộ thiên ở khu vực Nội Mông, miền bắc Trung Quốc. Tháng 11/2009, một vụ nổ tại mỏ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đã khiến 108 người thiệt mạng, theo truyền thông nhà nước.

