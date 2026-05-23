Thương vong mới nhất trong vụ nổ tại mỏ than ở Trung Quốc

Tính đến chiều 23/5, vụ nổ khí gas tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã khiến 90 người thiệt mạng và 9 người vẫn mất tích.

An An (Theo AP)

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tính đến chiều 23/5, vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở Changzhi, tỉnh Sơn Tây, tối 22/5 đã khiến 90 người thiệt mạng.

Ngoài ra, vẫn còn 9 thợ mỏ mất tích và hơn 120 người đã phải nhập viện, trong đó nhiều người bị thương do khí độc, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra và công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương với hàng trăm nhân viên cứu hộ và y tế được điều đến hiện trường.

Vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở Changzhi, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, tối 22/5 đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. Ảnh: Cao Yang/Xinhua/AP.

Cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương thông tin, những người chịu trách nhiệm về công ty liên quan đến vụ tai nạn mỏ đã bị bắt giữ.

Được biết, mỏ than nơi vừa xảy ra vụ tai nạn, do tập đoàn Shanxi Tongzhou Coal & Coke vận hành, đã bị Cục An toàn Mỏ Quốc gia Trung Quốc đưa vào danh sách các mỏ than dễ xảy ra tai nạn vào năm 2024 vì có “hàm lượng khí cao”.

Trước đó, vào tháng 2/2023, 53 người thiệt mạng trong vụ sập hầm tại một mỏ lộ thiên ở khu vực Nội Mông, miền bắc Trung Quốc. Tháng 11/2009, một vụ nổ tại mỏ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đã khiến 108 người thiệt mạng, theo truyền thông nhà nước.

Tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc, 4 người thiệt mạng

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người khác vẫn mất tích trong vụ tai nạn tại một mỏ than ở Tây Nam Trung Quốc.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại mỏ than Daying ở huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vào khoảng 20h10 tối 24/12 (giờ địa phương). Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể trong khi 3 người khác vẫn mất tích.

"Công tác cứu hộ tích cực được tiến hành và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra", nguồn tin cho biết, nói thêm rằng đây có thể là một vụ nổ khí than trong hầm mỏ.

Xem chi tiết

Nổ tại mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 8 người thiệt mạng

Vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 38 người vẫn mắc kẹt dưới lòng đất.

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 23/5, vụ nổ khí gas xảy ra tại mỏ than Liushenyu, thành phố Changzhi, tỉnh Sơn Tây, vào tối 22/5. Khi đó, khoảng 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất. Tính đến sáng 23/5, 201 người đã được đưa lên mặt đất an toàn.

Ảnh minh họa: AA.
Xem chi tiết

Nổ mỏ than ở Colombia, nhiều thợ mỏ thương vong

Các quan chức Colombia cho biết, vụ nổ xảy ra tại một mỏ than ở nước này đã khiến 9 thợ mỏ thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một vụ nổ tại mỏ than ở miền trung Colombia đã khiến 9 thợ mỏ thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Thống đốc tỉnh Cundinamarca, ông Jorge Emilio Rey, cho biết trên mạng xã hội X rằng, vào thời điểm xảy ra vụ nổ hôm 4/5, có 15 thợ mỏ đang làm việc bên trong mỏ Carbonera Los Pinos tại Sutatausa, cách thủ đô Bogota khoảng 80 km về phía bắc.

Xem chi tiết

