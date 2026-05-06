Nổ mỏ than ở Colombia, nhiều thợ mỏ thương vong

Các quan chức Colombia cho biết, vụ nổ xảy ra tại một mỏ than ở nước này đã khiến 9 thợ mỏ thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Thống đốc tỉnh Cundinamarca, ông Jorge Emilio Rey, cho biết trên mạng xã hội X rằng, vào thời điểm xảy ra vụ nổ hôm 4/5, có 15 thợ mỏ đang làm việc bên trong mỏ Carbonera Los Pinos tại Sutatausa, cách thủ đô Bogota khoảng 80 km về phía bắc.

Các nhân viên cứu hộ kiểm tra hiện trường vụ nổ tại một mỏ than ở Sutatausa, tỉnh Cundinamarca, Colombia, vào ngày 4/5/2026. Ảnh: Sở cứu hỏa Cundinamarca.

3 thợ mỏ đã tự thoát ra ngoài, 3 người sống sót còn lại được lực lượng cứu hộ giải cứu. 6 nạn nhân bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện vào ngày 5/5.

Cơ quan Quốc gia về Khai thác Mỏ Colombia cho biết trong một thông cáo rằng các quan chức đã kiểm tra mỏ này vào đầu tháng 4 và từng khuyến nghị niêm phong những khu vực không còn khai thác than, do lo ngại về “sự tích tụ khí, bao gồm khí methane, có thể gây nguy hiểm”. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết liệu khuyến nghị đó đã được thực hiện hay chưa.

Cơ quan này bày tỏ sự chia sẻ với gia đình các nạn nhân và cho biết “rất tiếc về tai nạn này", đồng thời nhấn mạnh sự can thiệp kịp thời của lực lượng cứu hộ đã cứu được 6 thợ mỏ”.

Theo AP, các vụ tai nạn khai thác mỏ thường xuyên xảy ra ở miền trung Colombia, nơi có hàng chục doanh nghiệp nhỏ khai thác than và ngọc lục bảo.

Năm 2023, 11 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một mỏ than khác ở Sutatausa. Năm 2020, 11 thợ mỏ cũng tử vong trong một vụ tai nạn khai thác mỏ tại Cucunuba, một đô thị khác thuộc tỉnh Cundinamarca.

