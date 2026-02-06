Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nổ lớn tại mỏ than ở Ấn Độ, 18 người thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra tại một mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 18 công nhân thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, phía đông bắc Ấn Độ, ngày 5/2. Cảnh sát Vikash Kumar cho biết các đội cứu hộ đã tìm thấy 18 thi thể tại hiện trường vụ nổ ở khu vực hẻo lánh của bang. Ông cho biết thêm, một công nhân bị thương đã được đưa ra khỏi hầm mỏ và đưa tới bệnh viện điều trị.

Hiện chưa rõ bao nhiêu công nhân đang làm việc trong mỏ vào thời điểm vụ nổ xảy ra.

ando2.png
Vụ nổ xảy ra tại một mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, phía đông bắc Ấn Độ, ngày 5/2, đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Ảnh minh họa: The Hindu.

Ở các vùng phía đông và đông bắc Ấn Độ, công nhân khai thác than trong điều kiện nguy hiểm tại các hầm mỏ nhỏ hẹp, thường được gọi là "hầm chuột". Than thường được đựng trong các thùng và kéo lên mặt đất bằng ròng rọc.

Công việc này nguy hiểm và hầu như không được kiểm soát, người lao động thường chỉ được trả khoảng 18 đến 24 USD cho một ca làm việc 10 tiếng.

Thủ hiến Meghalaya, ông Conrad Sangma, cho biết chính quyền sẽ truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm về vụ nổ và cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với hoạt động khai thác mỏ trái phép.

Tai nạn tại các mỏ than trái phép thường xuyên xảy ra ở vùng đông bắc Ấn Độ. Ít nhất 15 thợ mỏ đã thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt trong một mỏ than ở bang Meghalaya vào năm 2018.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trước đó ở Ấn Độ

Nguồn video: VNA
#Tai nạn mỏ than trái phép #Vụ nổ tại mỏ than Meghalaya #Nổ lớn tại mỏ than trái phép ở Ấn Độ #nổ tại mỏ than ở Ấn Độ #Ấn Độ

Bài liên quan

Thế giới

Nổ súng ở trung tâm Berlin, nhiều người bị thương

Ít nhất 5 người bị thương trong vụ nổ súng xảy ra tại một tòa chung cư ở Tiergarten, thủ đô Berlin, Đức.

APA dẫn nguồn từ tờ Bild ngày 26/1 cho biết, vụ nổ súng xảy ra tại tòa nhà chung cư trên đường Wichmannstrasse, Berlin. Theo thông tin được đăng tải, 5 người bị thương được tìm thấy bên trong một căn hộ. Hai người trong số họ bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

berlin.png
Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một tòa chung cư ở Tiergarten, thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: APA.
Xem chi tiết

Thế giới

Nổ lớn tại khu dân cư ở Hà Lan, nhiều người bị thương

Ít nhất 4 người bị thương trong vụ nổ tại một khu dân cư ở trung tâm thành phố Utrecht của Hà Lan.

AP dẫn lời một quan chức địa phương cho hay, vụ nổ, gây hỏa hoạn và thiệt hại trên diện rộng, xảy ra tại khu dân cư ở trung tâm thành phố Utrecht vào giữa buổi chiều ngày 15/1 (giờ địa phương). Lực lượng cứu hỏa đã cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng không thể vào được những ngôi nhà bị hư hại ngay lập tức.

"4 người bị thương trong vụ nổ đã được đưa tới bệnh viện trong thành phố. Mức độ thương tích của họ chưa được xác định. Hiện chưa rõ có trường hợp nào tử vong hay không", Sjaak Haasnoot, người phát ngôn của lực lượng cứu hộ khẩn cấp, thông tin.

Xem chi tiết

Thế giới

Nổ bình gas tại đám cưới, cô dâu chú rể tử vong

Cô dâu và chú rể nằm trong số 8 người thiệt mạng trong vụ nổ bình gas tại một đám cưới ở thủ đô Pakistan.

Theo Tribune India/PTI, vụ nổ bình gas xảy ra tại một ngôi nhà ở khu G-7/2, thủ đô Islamabad, sáng 11/1 khi một đám cưới đang diễn ra. Được biết, hàng chục khách dự đám cưới đang có mặt trong nhà thì vụ nổ xảy ra.

Các nhà chức trách cho biết, vụ nổ khiến 8 nạn nhân thiệt mạng và 11 người khác bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ giải cứu được 19 người khỏi đống đổ nát.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới