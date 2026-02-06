Nổ lớn tại mỏ than ở Ấn Độ, 18 người thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra tại một mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 18 công nhân thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, phía đông bắc Ấn Độ, ngày 5/2. Cảnh sát Vikash Kumar cho biết các đội cứu hộ đã tìm thấy 18 thi thể tại hiện trường vụ nổ ở khu vực hẻo lánh của bang. Ông cho biết thêm, một công nhân bị thương đã được đưa ra khỏi hầm mỏ và đưa tới bệnh viện điều trị.

Hiện chưa rõ bao nhiêu công nhân đang làm việc trong mỏ vào thời điểm vụ nổ xảy ra.

Vụ nổ xảy ra tại một mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, phía đông bắc Ấn Độ, ngày 5/2, đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Ảnh minh họa: The Hindu.

Ở các vùng phía đông và đông bắc Ấn Độ, công nhân khai thác than trong điều kiện nguy hiểm tại các hầm mỏ nhỏ hẹp, thường được gọi là "hầm chuột". Than thường được đựng trong các thùng và kéo lên mặt đất bằng ròng rọc.

Công việc này nguy hiểm và hầu như không được kiểm soát, người lao động thường chỉ được trả khoảng 18 đến 24 USD cho một ca làm việc 10 tiếng.

Thủ hiến Meghalaya, ông Conrad Sangma, cho biết chính quyền sẽ truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm về vụ nổ và cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với hoạt động khai thác mỏ trái phép.

Tai nạn tại các mỏ than trái phép thường xuyên xảy ra ở vùng đông bắc Ấn Độ. Ít nhất 15 thợ mỏ đã thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt trong một mỏ than ở bang Meghalaya vào năm 2018.

