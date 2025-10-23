Nổ lớn tại nhà máy ở Nga, ít nhất 9 người thiệt mạng

Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ nổ lớn tại một nhà máy sản xuất ở thành phố Kopeysk (Nga).

>>> Mời độc giả xem video về vụ nổ tại một nhà máy ở Nga

Nguồn video: RT

RT đưa tin, vụ nổ đã làm rung chuyển một nhà máy sản xuất ở thành phố Kopeysk của Nga vào ngày 22/10.

Thống đốc vùng Chelyabinsk, ông Aleksey Teksler, cho biết ban đầu số người tử vong trong vụ nổ được báo cáo là 4. Tuy nhiên, sau đó, có thêm 5 người tử vong và 5 người khác bị thương. Nhà chức trách vẫn đang xác minh các báo cáo về những người có thể mất tích.

Đoạn video được RT đăng tải ghi lại khoảnh khắc vụ nổ và một "quả cầu lửa" bốc lên từ nhà máy này.

Ảnh chụp màn hình: RT.

Thống đốc Teksler nói thêm, vụ nổ thứ hai xảy ra tại nhà máy này và các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường.

"Vụ nổ dường như không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nào và cũng không còn mối đe dọa nào đối với cư dân thành phố hoặc cơ sở hạ tầng xung quanh", Thống đốc Teksler thông tin.

Trước đó, Ukraine thường tiến hành các cuộc không kích sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư, thường gây ra thương vong cho dân thường. Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Ukraine, bao gồm cơ sở lắp ráp máy bay không người lái.