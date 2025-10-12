16 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy chất nổ quân sự Mỹ

Đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy người sống sót khi rà soát đống đổ nát tại Accurate Energetic Systems. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Theo ABCNews, vụ nổ "thảm khốc" tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ ở Tennessee (Mỹ) hôm thứ sáu (10/10) được cho là đã khiến 16 người thiệt mạng, chính quyền thông báo hôm 11/10.

Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể và dọn dẹp hiện trường.

Hiện trường vụ nổ tại Accurate Energetic Systems ở McEwen, Tennessee. Ảnh: ABCNews.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Cảnh sát trưởng Quận Humphreys Chris Davis cho biết chính quyền đã thu hẹp số lượng công nhân mất tích sau vụ nổ lớn xuống còn 16.

"Vào thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy người nào sống sót. Chúng tôi cho rằng tất cả mọi người đều đã tử vong", Cảnh sát trưởng Davis cho biết.

Vụ nổ xảy ra vào sáng thứ Sáu tại Accurate Energetic Systems ở McEwen, cách Nashville khoảng 50 dặm về phía tây.

Trước đó, chính quyền cho biết 18 người mất tích sau vụ nổ. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng cho biết tối thứ Bảy rằng hai người, có xe cộ và đồ đạc được tìm thấy tại hiện trường, sau đó được xác định là không có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường ngày 10/10. Ảnh: ABCNews.

Theo các viên chức của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ và Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Chất nổ Quốc gia, nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được xác định.

Trong cuộc họp báo trước đó vào thứ Bảy, Cảnh sát trưởng Davis cho biết hoạt động tìm kiếm đã chuyển từ tìm kiếm và cứu nạn sang tìm kiếm thi thể.

Cố kìm nước mắt, Davis nói: "Đây là tổn thất to lớn đối với cộng đồng chúng ta."

Theo Davis, các quan chức đang trong quá trình nhận dạng hài cốt và đang sử dụng dữ liệu điện thoại di động để xác định thiết bị của người đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Các chuyên gia về chất nổ và kỹ thuật viên xử lý bom được chứng nhận của ATF cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật.

Theo cảnh sát trưởng, sau vụ nổ, có 4 - 5 người đã được đưa đến bệnh viện, nhưng không nêu chi tiết về tình trạng thương tích của họ.

Theo trang web của công ty, Accurate Energetic Systems sản xuất thuốc nổ và thiết bị năng lượng cho các ngành công nghiệp quân sự, hàng không vũ trụ, phá dỡ và khai thác mỏ.

Theo Hiệp hội Quân đội Hoa Kỳ, khách hàng của công ty bao gồm Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa.

Khói từ vụ nổ tại nhà máy sản xuất đạn dược quân sự Accurate Energetic Systems được nhìn thấy từ McEwen, Tennessee, vào ngày 10/10/2025. Ảnh: ABCNews

Một cư dân sống ở McEwan, cách nhà máy vài dặm cho biết cảm thấy toàn bộ ngôi nhà của mình rung chuyển. Lauren Roark nói với ABC News: "Tôi cảm thấy như nhà mình vừa xảy ra một vụ nổ vậy".