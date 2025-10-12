Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

16 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy chất nổ quân sự Mỹ

Đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy người sống sót khi rà soát đống đổ nát tại Accurate Energetic Systems. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Hoàng Minh (theo ABCNews)

Theo ABCNews, vụ nổ "thảm khốc" tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ ở Tennessee (Mỹ) hôm thứ sáu (10/10) được cho là đã khiến 16 người thiệt mạng, chính quyền thông báo hôm 11/10.

Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể và dọn dẹp hiện trường.

vu-no1.jpg
Hiện trường vụ nổ tại Accurate Energetic Systems ở McEwen, Tennessee. Ảnh: ABCNews.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Cảnh sát trưởng Quận Humphreys Chris Davis cho biết chính quyền đã thu hẹp số lượng công nhân mất tích sau vụ nổ lớn xuống còn 16.

"Vào thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy người nào sống sót. Chúng tôi cho rằng tất cả mọi người đều đã tử vong", Cảnh sát trưởng Davis cho biết.

Vụ nổ xảy ra vào sáng thứ Sáu tại Accurate Energetic Systems ở McEwen, cách Nashville khoảng 50 dặm về phía tây.

Trước đó, chính quyền cho biết 18 người mất tích sau vụ nổ. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng cho biết tối thứ Bảy rằng hai người, có xe cộ và đồ đạc được tìm thấy tại hiện trường, sau đó được xác định là không có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

vu-no2.jpg
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường ngày 10/10. Ảnh: ABCNews.

Theo các viên chức của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ và Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Chất nổ Quốc gia, nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được xác định.

Trong cuộc họp báo trước đó vào thứ Bảy, Cảnh sát trưởng Davis cho biết hoạt động tìm kiếm đã chuyển từ tìm kiếm và cứu nạn sang tìm kiếm thi thể.

Cố kìm nước mắt, Davis nói: "Đây là tổn thất to lớn đối với cộng đồng chúng ta."

Theo Davis, các quan chức đang trong quá trình nhận dạng hài cốt và đang sử dụng dữ liệu điện thoại di động để xác định thiết bị của người đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Các chuyên gia về chất nổ và kỹ thuật viên xử lý bom được chứng nhận của ATF cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật.

Theo cảnh sát trưởng, sau vụ nổ, có 4 - 5 người đã được đưa đến bệnh viện, nhưng không nêu chi tiết về tình trạng thương tích của họ.

Theo trang web của công ty, Accurate Energetic Systems sản xuất thuốc nổ và thiết bị năng lượng cho các ngành công nghiệp quân sự, hàng không vũ trụ, phá dỡ và khai thác mỏ.

Theo Hiệp hội Quân đội Hoa Kỳ, khách hàng của công ty bao gồm Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa.

vu-no3.jpg
Khói từ vụ nổ tại nhà máy sản xuất đạn dược quân sự Accurate Energetic Systems được nhìn thấy từ McEwen, Tennessee, vào ngày 10/10/2025. Ảnh: ABCNews

Một cư dân sống ở McEwan, cách nhà máy vài dặm cho biết cảm thấy toàn bộ ngôi nhà của mình rung chuyển. Lauren Roark nói với ABC News: "Tôi cảm thấy như nhà mình vừa xảy ra một vụ nổ vậy".

#Vụ nổ nhà máy chất nổ quân sự #Thiệt hại và thương vong #Điều tra nguyên nhân vụ nổ #Cứu hộ và xác định nạn nhân #Ảnh hưởng cộng đồng địa phương #Sản phẩm và ngành công nghiệp liên quan

Bài liên quan

Thế giới

Hiện trường vụ chiến đấu cơ F-16 lao xuống đất phát nổ, phi công tử nạn

Một máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan lao xuống đất và phát nổ thành "quả cầu lửa" khiến phi công tử nạn.

phicong1.png
Theo Daily Mail, những người chứng kiến sự việc kinh hoàng hét lên khi vụ tai nạn xảy ra trước mắt họ trong buổi diễn tập triển lãm hàng không ở Radom, miền trung Ba Lan, vào ngày 28/8. Ảnh: Twitter.
phicong2.png
Chiếc máy bay gầm rú, quay vòng khi mất kiểm soát trước khi lao xuống đất một cách thảm khốc. Máy bay trượt trên đường rồi phát nổ và để lại một vệt khói đen dày đặc. Ảnh: Youtube.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới