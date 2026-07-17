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Số hóa - Xe

Những thói quen ngốn điện âm thầm, nhiều nhà vẫn mắc

Hóa đơn tiền điện tăng cao có thể xuất phát từ những thói quen rất nhỏ trong sinh hoạt.

Thiên Trang (th)

Không ít gia đình cho rằng hóa đơn tiền điện tăng là do mua thêm thiết bị mới hoặc thời tiết nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều khoản điện năng bị lãng phí lại xuất phát từ những thói quen sử dụng hằng ngày mà người dùng ít để ý. Từ cách bật điều hòa, sử dụng tủ lạnh cho đến việc cắm sạc điện thoại liên tục, những hành động tưởng như vô hại đều có thể khiến các thiết bị phải hoạt động nhiều hơn mức cần thiết. Việc thay đổi những thói quen này không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm chi phí sinh hoạt lâu dài.

Điều hòa là thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng nhất trong hầu hết gia đình, nhưng cũng là nơi người dùng dễ mắc sai lầm nhất. Nhiều người có thói quen cài đặt nhiệt độ ở mức rất thấp, khoảng 16-20 độ C với hy vọng căn phòng sẽ mát nhanh hơn. Thực tế, điều hòa không làm lạnh nhanh hơn mà chỉ phải vận hành ở công suất cao trong thời gian dài để đạt mức nhiệt đã cài đặt. Điều này khiến máy nén hoạt động liên tục, tiêu thụ nhiều điện hơn và làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Ngoài ra, việc mở cửa phòng khi điều hòa đang hoạt động cũng khiến khí lạnh thất thoát, trong khi hơi nóng từ bên ngoài liên tục tràn vào. Muốn sử dụng điều hòa tiết kiệm điện, người dùng nên cài nhiệt độ khoảng 26-28 độ C, kết hợp quạt điện nếu cần và luôn đóng kín cửa trong quá trình sử dụng.

Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý và sử dụng đúng cách giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mỗi tháng.

Một thiết bị khác hoạt động gần như 24/24 là tủ lạnh, vì vậy chỉ một thay đổi nhỏ trong cách sử dụng cũng có thể ảnh hưởng đến lượng điện tiêu thụ. Thói quen mở cửa tủ quá lâu hoặc liên tục đóng mở nhiều lần khiến hơi lạnh thất thoát nhanh chóng, buộc máy nén phải tăng cường làm việc để đưa nhiệt độ trở về mức ổn định. Bên cạnh đó, việc cho thức ăn còn nóng vào tủ cũng làm nhiệt độ bên trong tăng lên, khiến hệ thống làm lạnh phải tiêu tốn thêm điện năng. Không chỉ cách sử dụng, vị trí đặt tủ lạnh cũng rất quan trọng. Nếu đặt sát tường, gần bếp nấu, lò vi sóng hoặc nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp, khả năng tản nhiệt của dàn nóng sẽ bị ảnh hưởng, khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn bình thường. Vì vậy, nên bố trí tủ lạnh ở nơi thông thoáng, giữ khoảng cách phù hợp với tường để đạt hiệu quả làm lạnh tối ưu.

Đặt tủ lạnh đúng vị trí, hạn chế mở cửa lâu và vệ sinh định kỳ là những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong gia đình.

Bên cạnh các thiết bị công suất lớn, những thói quen tưởng như rất nhỏ cũng góp phần làm hóa đơn tiền điện tăng lên theo thời gian. Một ví dụ điển hình là việc để bộ sạc điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop cắm trong ổ điện ngay cả khi không sử dụng. Mặc dù lượng điện tiêu hao của mỗi bộ sạc không đáng kể, nhưng nếu duy trì trong thời gian dài và áp dụng với nhiều thiết bị cùng lúc, mức tiêu thụ điện sẽ không còn nhỏ. Hơn nữa, bộ sạc cắm liên tục còn có thể sinh nhiệt, ảnh hưởng đến tuổi thọ linh kiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dùng nên hình thành thói quen rút bộ sạc khỏi ổ điện sau khi sạc xong để vừa tiết kiệm điện vừa bảo vệ thiết bị.

Ngoài ra, nhiều người thường bỏ qua việc vệ sinh các thiết bị điện định kỳ, trong khi đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất hoạt động. Điều hòa bám bụi ở màng lọc sẽ làm giảm lưu lượng gió, khiến máy phải chạy lâu hơn để đạt nhiệt độ mong muốn. Quạt điện tích tụ bụi ở cánh quạt và động cơ cũng hoạt động kém hiệu quả hơn, còn tủ lạnh lâu ngày không vệ sinh có thể giảm khả năng trao đổi nhiệt và làm lạnh. Khi các thiết bị phải vận hành trong tình trạng bám bụi hoặc xuống cấp, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ cần dành thời gian vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, người dùng không chỉ tiết kiệm điện mà còn giúp thiết bị hoạt động ổn định, bền bỉ và hạn chế những hỏng hóc không đáng có. Những thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng điện hôm nay có thể mang lại khoản tiết kiệm đáng kể cho gia đình trong suốt cả năm.

#tiết kiệm điện #thói quen sử dụng #điều hòa #tủ lạnh #bộ sạc

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