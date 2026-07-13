Điện thoại tối giản gây sốt, không mạng xã hội vẫn hút khách

Sau nhiều năm smartphone thống trị, một xu hướng mới đang âm thầm lan rộng là quay trở lại với những chiếc điện thoại tối giản chỉ phục vụ các nhu cầu liên lạc cơ bản. Không còn mạng xã hội, không trình duyệt web hay kho ứng dụng đồ sộ, các thiết bị này được thiết kế để giúp người dùng giảm xao nhãng và kiểm soát tốt hơn thời gian sử dụng công nghệ. Đáng chú ý, xu hướng không chỉ thu hút những người lớn tuổi từng quen với điện thoại truyền thống mà còn hấp dẫn cả Gen Z và Millennials - những thế hệ lớn lên cùng Internet nhưng đang tìm cách "cai nghiện" màn hình. Khi áp lực từ thông báo, video ngắn và mạng xã hội ngày càng lớn, điện thoại tối giản được xem là giải pháp cân bằng giữa kết nối và chất lượng cuộc sống.

Sự thay đổi này cũng được củng cố bởi các nghiên cứu khoa học. Một nhóm nghiên cứu tại Áo cho biết việc cắt giảm thời gian sử dụng điện thoại thông minh có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần, từ giảm căng thẳng, hạn chế các triệu chứng trầm cảm đến cải thiện cảm giác hạnh phúc và khả năng tập trung. Thay vì liên tục bị cuốn vào các nền tảng trực tuyến, người dùng có thêm thời gian cho công việc, học tập và các hoạt động ngoài đời thực. Điều đó khiến khái niệm "digital detox" - tạm thời giảm phụ thuộc vào thiết bị số - ngày càng trở nên phổ biến, kéo theo sự quan tâm dành cho các dòng điện thoại tối giản.

Điện thoại tối giản đang trở thành lựa chọn của nhiều người muốn giảm phụ thuộc vào smartphone và mạng xã hội.

Tuy nhiên, việc từ bỏ smartphone hoàn toàn không phải điều dễ dàng. Với nhiều người, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ phục vụ công việc và cuộc sống hằng ngày, từ bản đồ, ví điện tử, lịch làm việc đến liên lạc với gia đình và con cái. Chính vì vậy, nhiều người tìm kiếm giải pháp trung hòa thay vì quay lại điện thoại phổ thông truyền thống. Một số chọn điện thoại nắp gập cổ điển để giảm thời gian trực tuyến, trong khi số khác ưu tiên các mẫu smartphone tối giản vẫn hỗ trợ những ứng dụng thiết yếu như điều hướng, gọi xe, nhắn tin hay lưu trữ ảnh, nhưng loại bỏ hoàn toàn mạng xã hội và trình duyệt web nhằm hạn chế sự xao nhãng.

Sự xuất hiện của các sản phẩm như Grow Electronics Minimalist Phone cho thấy thị trường đang hình thành một phân khúc mới dành cho người muốn giữ lại tiện ích cơ bản của smartphone nhưng tránh các nội dung gây nghiện. Thiết bị vẫn đáp ứng nhu cầu liên lạc, định vị và lưu trữ dữ liệu, song chủ động loại bỏ các nền tảng mạng xã hội để người dùng không bị cuốn vào việc lướt tin vô tận. Trong bối cảnh nhiều người bắt đầu ưu tiên sức khỏe tinh thần và cân bằng cuộc sống hơn là luôn trực tuyến, điện thoại tối giản được dự báo sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm. Đây không phải sự quay lưng với công nghệ, mà là xu hướng sử dụng công nghệ có chọn lọc để phục vụ con người thay vì để công nghệ chi phối cuộc sống.