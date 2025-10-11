Những dự án đầu tư bị "đổ bể" của Shark Bình

Sự nghiệp đầu tư của Shark Bình trải qua nhiều dự án, có những dự án gây được tiếng vang khi vừa ra mắt nhưng dần bộc lộ điểm yếu và biến mất.

Trước những nghi vấn liên quan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Antex được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước.

Năm 2021, Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh. Dự án gần như không còn được nhắc đến.

Trước Antex, không ít dự án của Shark Bình đã bị "đổ bể".

Dự án Chợ Điện Tử (chodientu.vn)

Năm 2005, Peacesoft (tiền thân của Tập đoàn NextTech) ra mắt Chợ Điện Tử (chodientu.vn), sàn thương mại điện tử (TMĐT) đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng là dự án có quy mô lớn nhất kể từ thời điểm công ty được thành lập.

Chợ Điện Tử ra mắt năm 2005. Ảnh: Internet

Vài năm sau, Chợ Điện Tử nhận sự hợp tác của eBay – sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới thời đó. Năm 2011, tập đoàn quyết định đầu tư vào Peacesoft để đổi lấy 20% cổ phần.

Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh khốc liệt của hàng loạt nền tảng thương mại điện tử khác như Lazada, Shopee, eBay tỏ ra hụt hơi, chia tay Chợ Điện Tử và rút khỏi Việt Nam.

Năm 2019, Chợ Điện Tử không còn là cái tên mà mọi người nhắc tới trong cuộc đua thương mại điện tử ở Việt Nam.

Ứng dụng gọi xe công nghệ FastGo

Sau TMĐT và thanh toán trực tuyến, doanh nghiệp tiến vào thị trường gọi xe công nghệ với hai nền tảng là FastGo và HeyU.

Ứng dụng FastGo ra mắt vào tháng 6/2018. Ảnh: Internet

FastGo ra mắt vào tháng 6/2018 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng ngay thời điểm Uber rời Việt Nam. Theo đăng ký thay đổi vào tháng 3/2020, vốn điều lệ của ứng dụng gọi xe FastGo được điều chỉnh lên gần 29 tỷ đồng.

Để cạnh tranh với những thương hiệu khác, FastGo tuyên bố không tăng giá cước xe vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, tài xế đối tác không phải chịu phí chiết khấu, thay vào đó chỉ phải trả khoản phí sử dụng dịch vụ dựa trên doanh thu không quá 30.000 đồng/ngày.

Theo kế hoạch, FastGo dự định mở rộng dịch vụ ra 8 thành phố lớn trong năm 2018 và toàn quốc vào 2019. Công ty cũng đặt mục tiêu có 5-10 triệu người dùng đến năm 2021.

Tuy nhiên, quy mô của FastGo bắt đầu có dấu hiệu chững lại vào cuối năm 2019. Sau 8 tháng, ứng dụng chỉ có thêm 20.000 tài xế thay vì con số 40.000 tài xế ghi nhận trong 6 tháng đầu.

Từng đặt tham vọng là 1 trong 3 ứng dụng gọi xe phổ biến nhất Việt Nam, nhưng đến nay FastGo của Shark Bình đã không còn nhiều người nhớ tên. Trên thực tế, FastGo đã dừng cập nhật vào tháng 5/2021, tức khoảng 3 năm ứng dụng gọi xe thuần Việt này ra mắt thị trường.

Shipchung.vn – cổng vận chuyển hàng hóa đầu tiên cho “chợ online”

Tháng 10/2012, PeaceSoft chính thức đưa cổng giao nhận, vận chuyển trung gian cho thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam shipchung.vn vào hoạt động.

Dịch vụ này cung cấp giải pháp giao nhận hàng hóa trung gian, giúp người bán hàng và người tham gia thương mại điện tử dễ dàng hơn trong việc vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, tháng 9/2018, ShipChung sáp nhập vào hệ thống của Boxme. Doanh nghiệp này đã đóng cửa vĩnh viễn khỏi thị trường.