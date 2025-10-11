Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Điều ít biết về dự án tiền số AntEx có vốn góp của Shark Bình

Ra mắt năm 2021 với nhiều kỳ vọng về một hệ sinh thái tài chính phi tập trung nhưng sau hơn 3 năm, dự án tiền số AntEx gần như không còn được nhắc đến.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Tại buổi họp báo của Bộ Công an mới đây, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9/2021. AntEx từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Theo tìm hiểu, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

shark-binh.jpg
Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx. Ảnh: FBNV

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh. Dự án gần như không còn được nhắc đến.

Cho đến ngày 24/9 vừa qua, Shark Bình bất ngờ lên tiếng bình luận trên trang cá nhân về dự án AntEx. Ông cho rằng nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. Shark Bình nói: “Họ tung coin, gom 3-5 triệu USD, rồi bắt đầu "hư". Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: Nhà đầu tư mất tiền, trong khi chủ dự án lại "ôm tiền" hưởng lợi một cách hợp pháp".

Shark Bình cho biết mình đã trải qua “đau thương” khi tham gia vào coin. Ông thừa nhận: "Trước kia tôi từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên, đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng”.

Lý giải về việc nhắc đến AntEx sau thời gian dài, Shark Bình cho rằng, mình có trách nhiệm phải chia sẻ trải nghiệm của mình để cộng đồng cảnh giác, tránh thất bại, bị mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng như ông đã bị...

Ngay lập tức, chia sẻ này thổi bùng lên một ngọn lửa tranh cãi. Chỉ vài ngày sau, một tài khoản ẩn danh, tự nhận là cựu Giám đốc công nghệ của AntEx đã đưa ra những cáo buộc hoàn toàn trái ngược.

Người này tố cáo Shark Bình là người nắm quyền kiểm soát dự án. Theo đó, khoản đầu tư 2,5 triệu USD của Shark Bình đã giúp ông nắm giữ "chìa khóa ví" và đưa người của NextTech vào quản lý dòng tiền.

Người này cũng cáo buộc ông Bình đã chỉ đạo bán tháo token ra thị trường sau khi AntEx đạt đỉnh thanh khoản, thu lợi lớn chứ không hề thua lỗ như tuyên bố.

Cuộc khẩu chiến không dừng lại ở đó. Shark Bình tiếp tục phản pháo, gọi đó là cáo buộc một chiều. Ông khẳng định mình không chỉ mất trắng 2,5 triệu USD, mà còn bị ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng.

#Dự án tiền số AntEx #Shark Bình và đầu tư Blockchain #Tham vọng hệ sinh thái DeFi Việt Nam #Sự sụp đổ của token AntEx #Tranh cãi liên quan đến AntEx #Rủi ro đầu tư tiền ảo

Bài liên quan

Kinh doanh

Những phát ngôn tạo nên “thương hiệu” Shark Bình

Những câu nói thẳng thắn “sắc như dao” của Shark Bình từng không ít lần khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Những ngày qua, Shark Bình phủ sóng khắp mạng xã hội khi có loạt phát biểu liên quan đến dự án tiền số AntEx và công nghệ blockchain.

Shark Bình là doanh nhân thành đạt, nhà sáng lập chuỗi doanh nghiệp công nghệ. Bên cạnh đó, Shark Bình còn được công chúng biết đến nhiều hơn qua vai trò “shark” trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Trên truyền hình, vị “cá mập công nghệ” nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì những câu nói thẳng thắn “sắc như dao” với các startup.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Shark Bình và dàn "cá mập" vướng lùm xùm gây xôn xao

Trước Shark Bình, đã có không ít “cá mập” gây ra tranh cãi, thậm chí vướng vào vòng lao lý.

Nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhiều "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam đang từ đỉnh cao sự nghiệp bỗng liên tiếp dính lùm xùm, thua lỗ, có người còn vướng vòng lao lý.

Shark Bình và lùm xùm liên quan dự án tiền ảo AntEx

Xem chi tiết

Kinh doanh

Ảnh hiếm thời mới khởi nghiệp của Shark Bình

Nhiều người nhận xét, nhan sắc thời trẻ của Shark Bình trông khá ưa nhìn và dễ thương.

shark-binh1.jpg
Mới đây, tại họp báo quý 3/2025 của Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Ảnh: Vietnamnet
shark-binh2.jpg
Thông tin này thu hút sự chú ý từ công chúng, bởi dự án AntEx từng được quảng bá rầm rộ trong cộng đồng đầu tư tài sản số tại Việt Nam. Ảnh: Znews
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới