Điều ít biết về dự án tiền số AntEx có vốn góp của Shark Bình

Ra mắt năm 2021 với nhiều kỳ vọng về một hệ sinh thái tài chính phi tập trung nhưng sau hơn 3 năm, dự án tiền số AntEx gần như không còn được nhắc đến.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an mới đây, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9/2021. AntEx từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Theo tìm hiểu, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx. Ảnh: FBNV

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh. Dự án gần như không còn được nhắc đến.

Cho đến ngày 24/9 vừa qua, Shark Bình bất ngờ lên tiếng bình luận trên trang cá nhân về dự án AntEx. Ông cho rằng nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. Shark Bình nói: “Họ tung coin, gom 3-5 triệu USD, rồi bắt đầu "hư". Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: Nhà đầu tư mất tiền, trong khi chủ dự án lại "ôm tiền" hưởng lợi một cách hợp pháp".

Shark Bình cho biết mình đã trải qua “đau thương” khi tham gia vào coin. Ông thừa nhận: "Trước kia tôi từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên, đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng”.

Lý giải về việc nhắc đến AntEx sau thời gian dài, Shark Bình cho rằng, mình có trách nhiệm phải chia sẻ trải nghiệm của mình để cộng đồng cảnh giác, tránh thất bại, bị mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng như ông đã bị...

Ngay lập tức, chia sẻ này thổi bùng lên một ngọn lửa tranh cãi. Chỉ vài ngày sau, một tài khoản ẩn danh, tự nhận là cựu Giám đốc công nghệ của AntEx đã đưa ra những cáo buộc hoàn toàn trái ngược.

Người này tố cáo Shark Bình là người nắm quyền kiểm soát dự án. Theo đó, khoản đầu tư 2,5 triệu USD của Shark Bình đã giúp ông nắm giữ "chìa khóa ví" và đưa người của NextTech vào quản lý dòng tiền.

Người này cũng cáo buộc ông Bình đã chỉ đạo bán tháo token ra thị trường sau khi AntEx đạt đỉnh thanh khoản, thu lợi lớn chứ không hề thua lỗ như tuyên bố.

Cuộc khẩu chiến không dừng lại ở đó. Shark Bình tiếp tục phản pháo, gọi đó là cáo buộc một chiều. Ông khẳng định mình không chỉ mất trắng 2,5 triệu USD, mà còn bị ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng.