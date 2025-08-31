Những địa điểm ngắm pháo hoa "đỉnh" nhất 2/9 không thể bỏ lơ

Tối 2/9, pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời. Dưới là gợi ý những điểm ngắm lý tưởng để bạn tận hưởng trọn vẹn không khí Quốc khánh.

Hà Nội: 5 điểm ngắm pháo hoa lý tưởng

Hồ Hoàn Kiếm

Đây luôn là địa điểm ngắm pháo hoa hấp dẫn nhất vào dịp Quốc khánh. Những chùm pháo sáng rực phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng tạo nên khung cảnh lung linh, lãng mạn. Xung quanh hồ còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giúp người dân và du khách hòa mình trọn vẹn vào bầu không khí lễ hội.

Công viên Thống Nhất

Với không gian rộng rãi, thoáng đãng và vị trí thuận tiện, Công viên Thống Nhất là lựa chọn yêu thích của nhiều người dân thủ đô. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi cộng đồng trước và sau màn pháo hoa.

Sân vận động Mỹ Đình

Nhờ sức chứa lớn cùng góc nhìn bao quát, sân vận động Mỹ Đình mang lại trải nghiệm hoành tráng, thích hợp cho những ai muốn ngắm pháo hoa toàn cảnh cùng bạn bè và gia đình.

Vườn hoa Lạc Long Quân

Nằm ngay cạnh Hồ Tây, vườn hoa Lạc Long Quân cho tầm nhìn thoáng đãng và rộng mở. Khi pháo hoa bắn lên, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên mặt hồ tạo thành bức tranh huyền ảo, mê hoặc lòng người.

Hồ Văn Quán (Hà Đông)

Với không gian xanh mát và mặt hồ yên bình, Hồ Văn Quán là điểm đến phù hợp cho những ai muốn tận hưởng màn pháo hoa trong khung cảnh thư giãn, gần gũi thiên nhiên.

TP.HCM: 4 điểm pháo hoa đáng chú ý

TP.HCM sẽ có 4 điểm bắn pháo hoa theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao gồm ba điểm tầm cao và một điểm tầm thấp.

Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (Thủ Thiêm, TP Thủ Đức)

Nằm ngay bên bờ sông, đây là điểm ngắm pháo hoa nổi bật với tầm nhìn rộng, kết hợp cảnh quan sông nước và ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Trung tâm Thành phố mới Bình Dương

Không gian hiện đại, quy mô lớn với công viên, hồ điều hòa và các tòa cao tầng bao quanh biến nơi đây thành điểm ngắm pháo hoa lý tưởng cho người dân và du khách.

Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (Vũng Tàu)

Sở hữu vị trí sát biển, quảng trường mang đến không gian khoáng đạt, giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng pháo hoa trong khung cảnh biển đêm thơ mộng.

Công viên văn hóa Đầm Sen

Là điểm bắn pháo hoa tầm thấp của TP.HCM, công viên Đầm Sen mang đến không gian rộng rãi, dễ tìm chỗ ngồi. Ánh sáng pháo hoa phản chiếu xuống hồ nước trong công viên càng khiến cảnh sắc thêm huyền ảo.

Các địa phương khác

Ngoài Hà Nội và TP.HCM, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng sẽ đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh như Hưng Yên, Cần Thơ, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh… tạo nên không khí lễ hội lan tỏa khắp mọi miền.