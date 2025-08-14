Hà Nội

Xã hội

Mua bán hơn 11 tấn pháo hoa nổ, 5 người nhận kết đắng

Tòa án nhân dân khu vực 2 (tỉnh Bắc Ninh) vừa đưa ra xét xử 5 bị cáo trong vụ án buôn bán hơn 11 tấn pháo hoa nổ xảy ra trên địa bàn.

Khánh Hoài

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2024, Nguyễn Đức Cường (sinh năm 1974, trú tại thôn Cầu Gụ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, nay là xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) ký hợp đồng thuê kho của ông Nguyễn Văn N. (tại thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, nay là xã Tân Yên) nói là để chứa hoa quả. Đến tháng 11/2024, Cường cùng một người tên Thắng (chưa rõ lai lịch) góp tiền mua pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất, vận chuyển về cất giấu tại kho này với mục đích tìm khách bán kiếm lời dịp Tết.

123.jpg
Tang vật pháo hoa nổ trong kho bị lực lượng Công an phát hiện.

Ngày 17/12/2024, Cường nhận đơn đặt hàng 48 thùng pháo (867 kg) từ Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1986, trú tại thôn Cầu Treo) và Vũ Quang Toàn (sinh năm 1982, trú tại thôn Bình Minh cùng xã Minh Đức, thị xã Việt Yên, nay là phường Việt Yên). Hùng góp 20 triệu đồng để mua pháo và điều xe ô tô tải đến chở hàng, còn Toàn góp 30 triệu đồng và tìm khách tiêu thụ.

Sau đó, Cường thuê Nguyễn Huy Đức (sinh năm 1957 và Nguyễn Văn Kiểm (sinh năm 1963, cùng trú ở xã Bố Hạ) để bốc xếp pháo, với tiền công 500 nghìn đồng/người. Ban đầu, hai người này không biết là pháo, nhưng khi phát hiện ra, các đối tượng vẫn tiếp tục bốc xếp số hàng cấm trên cho Cường.

Khoảng 23h cùng ngày, khi Hùng và Toàn vừa đưa 12 thùng pháo xuống ruộng ở thôn Bình Minh chờ bán thì bị Công an thị xã Việt Yên (cũ) bắt quả tang. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp kho hàng của Cường, thu giữ thêm 567 thùng pháo, nặng hơn 10,1 tấn. Tổng cộng 615 thùng pháo có tổng khối lượng hơn 11 tấn đã bị thu giữ.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định, Cường là người khởi xướng, mua toàn bộ số pháo trên, tổ chức cất giấu nhằm bán lại. Hùng và Toàn giữ vai trò đồng phạm tích cực; Hùng trực tiếp giao dịch, điều phương tiện; Toàn góp vốn, tìm đầu ra. Đức và Kiểm giúp sức trong khâu bốc xếp, vận chuyển.

Với vai trò chủ mưu, Nguyễn Đức Cường bị Tòa án nhân dân khu vực 2 tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù và bị phạt bổ sung 50 triệu đồng; Đỗ Văn Hùng bị tuyên 8 năm 6 tháng tù, bị phạt bổ sung 20 triệu đồng; Vũ Quang Toàn 8 năm tù, bị phạt bổ sung 20 triệu đồng. Hai bị cáo Nguyễn Huy Đức và Nguyễn Văn Kiểm mỗi người 3 năm tù giam.

Toàn bộ hơn 11 tấn pháo đã bị tịch thu, tiêu hủy; nhiều tài sản như ô tô, điện thoại dùng để phạm tội bị sung công quỹ nhà nước.

Video: Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu. (Nguồn: VTV)
Xây cầu qua sông cho dân làng, người đàn ông lĩnh án tù vì...

Một người đàn ông ở Trung Quốc dùng tiền túi xây cầu phao bắc qua sông Taoer cho người dân tại làng Zhenlin. Tuy nhiên, ông đã bị xử phạt nhiều lần và cuối cùng lĩnh án tù vì công trình xây dựng trái phép.

Trang Oddity Central đưa tin, trước năm 2005, ngôi làng hẻo lánh Zhenlin ở tỉnh Cát Lâm bị sông Taoer cô lập hoàn toàn, người dân địa phương phải đi khoảng 70 km đến cây cầu gần nhất. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi một cư dân trong làng tên Huang Deyi, người trước đây điều hành một chiếc phà nhỏ trong làng, quyết định tự xây dựng một cây cầu nhỏ bắc qua sông.
Xem chi tiết

Cận cảnh cuộc sống chung với lũ trên nhà phao của người dân Tân Hóa

Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi nhà phao lợp tôn màu xanh nổi bật giữa dòng nước lũ. Người dân "rốn lũ" Tân Hóa đã thích ứng, sống chung với lũ lụt một cách bình yên.

Can canh cuoc song chung voi lu tren nha phao cua nguoi dan Tan Hoa
 “Rốn lũ” Tân Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình được ví như một túi đựng nước khổng lồ. Do địa hình trũng thấp, ba bề là núi cao, mọi nguồn nước đổ về đều tập trung tại đây nhưng lối thoát duy nhất chỉ là một hang núi hẹp. Đến chiều 20/9, tại đây đã có gần 430 ngôi nhà bị ngập từ 0,5-1,5.
Can canh cuoc song chung voi lu tren nha phao cua nguoi dan Tan Hoa-Hinh-2
 Những năm trước, mỗi đợt lũ bà con phải lên núi trú ẩn. Khi trở về, mọi tài sản, hoa màu đều bị nước cuốn trôi, cuộc sống của người dân vì thế rất khó khăn, phải phụ thuộc vào sự quyên góp, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước.
Can canh cuoc song chung voi lu tren nha phao cua nguoi dan Tan Hoa-Hinh-3
 Sau trận lũ lịch sử năm 2010, vào năm 2011, người dân xã Tân Hóa đã có sáng kiến làm bè phao để "sống chung với lũ". Tiếp thu kinh nghiệm làm bè tránh lũ của bà con, từ năm 2014 mẫu nhà phao đã dần được cải tiến và bổ sung các kỹ thuật phù hợp để đảm bảo độ an toàn, trở thành lựa chọn tối ưu cho người dân vùng lũ Tân Hóa. Người dân ở đây cho biết, khi nước đến mép sân thì cả nhà chuyển lên nhà phao sống và sinh hoạt. Ảnh: CTV
Can canh cuoc song chung voi lu tren nha phao cua nguoi dan Tan Hoa-Hinh-4
 Em Trương Tâm Đan, thôn 2 Yên Thọ chuẩn bị bữa tối cho gia đình trên nhà phao. Ảnh: CTV
Can canh cuoc song chung voi lu tren nha phao cua nguoi dan Tan Hoa-Hinh-5
 "Khi được cảnh báo sẽ có lũ, chúng tôi đã di dời đồ đạc, tài sản lên nhà phao cất giữ. Sau đó tích trữ lương thực, nước uống cho khoảng 10-15 ngày. Nước đến mép sân thì cả nhà chuyển lên nhà phao sống và sinh hoạt. Nước dâng đến đâu, nhà nổi đến đó nên chúng tôi rất yên tâm", bà Đinh Thị Thu, một người dân chia sẻ. Bên trong một ngôi nhà phao, người dân đã chuyển hết đồ đạc lên khi có cảnh báo mưa lũ. Ảnh CTV
Can canh cuoc song chung voi lu tren nha phao cua nguoi dan Tan Hoa-Hinh-6
 Cũng theo bà Thu, người dân sinh hoạt trên nhà phao bình thường như ngôi nhà chính. Thậm chí khi nước rút sẽ để lại một lượng lớn phù sa bồi đắp, giúp đất đai thêm màu mỡ, bà con canh tác thuận lợi. 
Can canh cuoc song chung voi lu tren nha phao cua nguoi dan Tan Hoa-Hinh-7
 Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi nhà phao có mái tôn màu xanh nổi bật giữa dòng nước lũ đục ngầu. Nước dâng đến đâu, nhà phao nổi đến đó. Để thuận tiện di chuyển trong làng, mỗi gia đình đều có thuyền để đi lại.
Can canh cuoc song chung voi lu tren nha phao cua nguoi dan Tan Hoa-Hinh-8
 Trước đó, đàn vật nuôi đã được di chuyển lên khu vực núi cao tránh lũ. Hằng ngày người dân sẽ chèo thuyền đi cắt cỏ và cho chúng ăn. Ông Trương Thanh Duẫn, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Người dân Tân Hóa không còn cảm giác hoảng sợ khi lũ về, thay vào đó, họ cảm thấy lũ lụt là điều bình thường”. Nhà phao trở thành homestay đón khách du lịch. Ảnh: Oxalis
Can canh cuoc song chung voi lu tren nha phao cua nguoi dan Tan Hoa-Hinh-9
  Từ một làng quê nghèo, mưa lũ, chật vật mưu sinh dưới những lèn núi đá vôi, Tân Hóa bắt đầu tham gia vào hoạt động du lịch. Việc du khách của các tour khám phá Tú Làn cùng trải nghiệm dịch vụ ăn tối tại nhà dân đi kèm các sản phẩm du lịch thích ứng với thời tiết đã mang đến việc làm, nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Du khách chèo sub đi quanh làng. Ảnh: Oxalis
Can canh cuoc song chung voi lu tren nha phao cua nguoi dan Tan Hoa-Hinh-10
 Em bé chào khách khi đang tránh trú trên ngôi nhà phao. Ảnh: Oxalis
Xem chi tiết

