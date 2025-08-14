Mua bán hơn 11 tấn pháo hoa nổ, 5 người nhận kết đắng

Tòa án nhân dân khu vực 2 (tỉnh Bắc Ninh) vừa đưa ra xét xử 5 bị cáo trong vụ án buôn bán hơn 11 tấn pháo hoa nổ xảy ra trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2024, Nguyễn Đức Cường (sinh năm 1974, trú tại thôn Cầu Gụ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, nay là xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) ký hợp đồng thuê kho của ông Nguyễn Văn N. (tại thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, nay là xã Tân Yên) nói là để chứa hoa quả. Đến tháng 11/2024, Cường cùng một người tên Thắng (chưa rõ lai lịch) góp tiền mua pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất, vận chuyển về cất giấu tại kho này với mục đích tìm khách bán kiếm lời dịp Tết.

Tang vật pháo hoa nổ trong kho bị lực lượng Công an phát hiện.

Ngày 17/12/2024, Cường nhận đơn đặt hàng 48 thùng pháo (867 kg) từ Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1986, trú tại thôn Cầu Treo) và Vũ Quang Toàn (sinh năm 1982, trú tại thôn Bình Minh cùng xã Minh Đức, thị xã Việt Yên, nay là phường Việt Yên). Hùng góp 20 triệu đồng để mua pháo và điều xe ô tô tải đến chở hàng, còn Toàn góp 30 triệu đồng và tìm khách tiêu thụ.

Sau đó, Cường thuê Nguyễn Huy Đức (sinh năm 1957 và Nguyễn Văn Kiểm (sinh năm 1963, cùng trú ở xã Bố Hạ) để bốc xếp pháo, với tiền công 500 nghìn đồng/người. Ban đầu, hai người này không biết là pháo, nhưng khi phát hiện ra, các đối tượng vẫn tiếp tục bốc xếp số hàng cấm trên cho Cường.

Khoảng 23h cùng ngày, khi Hùng và Toàn vừa đưa 12 thùng pháo xuống ruộng ở thôn Bình Minh chờ bán thì bị Công an thị xã Việt Yên (cũ) bắt quả tang. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp kho hàng của Cường, thu giữ thêm 567 thùng pháo, nặng hơn 10,1 tấn. Tổng cộng 615 thùng pháo có tổng khối lượng hơn 11 tấn đã bị thu giữ.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định, Cường là người khởi xướng, mua toàn bộ số pháo trên, tổ chức cất giấu nhằm bán lại. Hùng và Toàn giữ vai trò đồng phạm tích cực; Hùng trực tiếp giao dịch, điều phương tiện; Toàn góp vốn, tìm đầu ra. Đức và Kiểm giúp sức trong khâu bốc xếp, vận chuyển.

Với vai trò chủ mưu, Nguyễn Đức Cường bị Tòa án nhân dân khu vực 2 tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù và bị phạt bổ sung 50 triệu đồng; Đỗ Văn Hùng bị tuyên 8 năm 6 tháng tù, bị phạt bổ sung 20 triệu đồng; Vũ Quang Toàn 8 năm tù, bị phạt bổ sung 20 triệu đồng. Hai bị cáo Nguyễn Huy Đức và Nguyễn Văn Kiểm mỗi người 3 năm tù giam.

Toàn bộ hơn 11 tấn pháo đã bị tịch thu, tiêu hủy; nhiều tài sản như ô tô, điện thoại dùng để phạm tội bị sung công quỹ nhà nước.